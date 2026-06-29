El partido Iustitia Europa que preside Luis María Pardo ha presentado una denuncia y solicitud de actuación urgente a la Junta Electoral Central por la Ley de Nietos aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que a ojos del partido estaría manipulando el censo electoral por medio del voto CERA; es decir, el voto extranjero.

Esta Ley de Nietos ha sido impulsada por el Ministerio de Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres generando sospechas de que tiene como fin manipular el censo electoral afectando a las próximas elecciones generales. La ley permitirá votar a nietos de españoles que no hayan pisado España. La mayoría de estas personas residen en países como México, Cuba o Argentina.

Según la denuncia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, "la falta de control sobre la provincia a la que se vincula el voto del residente ausente permite la posibilidad de una concentración artificial de sufragios en circunscripciones clave, lo que alteraría el equilibrio representativo".

"Esta situación se ve reforzada por informaciones periodísticas, entre muchas otras, que actúan como un indicio cualificado de riesgo administrativo-censal y que, en conjunto con el incremento del PERE, generan una duda razonable sobre la integridad del CERA, lo que obliga a la Administración de Garantía a activar sus facultades de inspección de oficio conforme al artículo 30 de la Ley Orgánica 5/1985, el cual establece taxativamente que la Oficina del Censo Electoral", argumentan desde Iustitia Europa. Por ello, pide que se revisen urgentemente los mecanismos de control de las embajadas.

Asimismo, pide que se requiera a la Oficina del Censo Electoral un informe estadístico agregado sobre las altas en el CERA desde noviembre de 2022 hasta la fecha. Este informe, según el escrito, debería incluir un desglose por países, oficinas consulares y provincia de adscripción. Este último detalle es de vital importancia, ya que las sospechas del denunciante redundan en un posible amaño del censo en provincias que decidirían el devenir de unas futuribles elecciones generales. El partido busca que se detecten incrementos del censo significativos y atípicos que determinen una alteración significativa e injustificada del censo.

De la misma forma, insta a la Junta Electoral Central a pedir la documentación presentada por aquellos que se han acogido a la Ley de Nietos con el objetivo de comprobar que las altas se están produciendo conforme a derecho. Así, pide que, en caso de que la Junta Electoral Central no tenga competencia para proceder a alguna de las medidas solicitadas, "se dicte resolución expresa, motivada y separada sobre cada una de las solicitudes, a efectos de permitir a esta parte el ejercicio de las acciones administrativas, contencioso-administrativas, contencioso-electorales o penales procedentes".

En el escrito presentado ante la Junta Electoral Central, Iustitia Europa fundamenta su pretensión en la necesidad de preservar la "pureza del censo" como presupuesto indispensable para la validez del sufragio. En este sentido, advierte que la Administración Electoral tiene por finalidad garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y el principio de igualdad.

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