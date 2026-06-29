El excomisario de Barajas niega pagos de la trama Plus Ultra

El excomisario del aeropuerto de Barajas y actual jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez Martín, ha comparecido este lunes en el Senado. Durante su intervención en la comisión que investiga la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha rechazado tajantemente haber recibido sobornos económicos vinculados al caso Plus Ultra. "A mí nadie me ha dado dinero", ha aseverado, insistiendo en que no le han entregado "ni 7.000 euros, ni 70.000, ni 700 millones".

Su nombre figura en el sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sobre el rescate a la aerolínea. Las investigaciones apuntan a un posible papel de Gómez Martín como receptor de favores por parte de una presunta organización en torno al préstamo concedido por la SEPI y estrechamente vinculada al entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El senador del PP José Antonio Monago le ha inquirido por un intercambio de mensajes entre el abogado Miguel Palomero y el empresario venezolano Danilo Diazgranados. En dicho chat se alude a "favores y gratificaciones", incluyendo un supuesto pago de 7.000 euros destinado a "limpiar un expediente" del hijo de Diazgranados. El compareciente ha tildado esta acusación de ser "rigurosamente falsa" y ha afirmado que conoció al joven únicamente porque intentó entrar a España "con pasaporte venezolano falso", motivo por el cual fue detenido y "pasó a disposición judicial".

"Esto ya deja de ser criminalidad de cuello blanco para ser lo de Santiago Segura", ha ironizado el mando policial para defender su inocencia. Asimismo, a preguntas de la senadora de Vox Paloma Gómez, ha negado poseer ninguna sociedad en Dubái o formar parte de una trama organizada. Ha admitido, no obstante, conocer a Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, y al supuesto testaferro del expresidente socialista, también llamado Julio Martínez. Según su versión, este último se pasaba por su despacho para tomar café y saludarle cuando viajaba con Zapatero.

Ante las dudas sobre el supuesto borrado de historiales que se le atribuye, el excomisario ha sido rotundo al afirmar que "no se puede borrar una ficha policial" y que las informaciones publicadas al respecto demuestran desconocimiento sobre los mecanismos de control internos. Del mismo modo, ha tachado de "absurdo" que hubiera facilitado el uso del aeródromo de Cuatro Vientos para actividades ilícitas, alegando que carece de influencia en esas instalaciones a las que jamás ha acudido.

El polémico paso por las instalaciones aeroportuarias de Delcy Rodríguez, actual presidenta de Venezuela, ha sido otro de los ejes de la comparecencia. Tal y como hizo en la comisión sobre el caso Koldo, Gómez Martín ha defendido que "la actuación policial fue perfecta". Ha relatado que un comisario jefe le advirtió de que la mandataria chavista tenía prohibida su entrada en territorio Schengen, por lo que permaneció en la zona de tránsito internacional sin solicitar el acceso.

Por último, sobre el control del equipaje de la comitiva venezolana, ha descargado la responsabilidad subrayando que la competencia sobre las maletas recae en la Guardia Civil. En cuanto a sus vínculos con los dirigentes del Ministerio de Transportes de aquella época, ha asegurado que sólo vio una vez a José Luis Ábalos y que sus coincidencias con Koldo García se limitaron al ámbito de la tauromaquia.