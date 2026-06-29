El Gobierno ha cerrado filas en torno a la gestión de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, a la que traslada su respaldo explícito, después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la haya imputado junto a otras 24 personas en la causa en la que investiga los presuntos amaños de contratos del ente público a cambio de mordidas.

Desde el Ejecutivo se asegura que mantienen "toda la confianza" en Gualda y en el "gran trabajo que está desempeñando al frente de una empresa pública que ha logrado salvar miles de empleos".

Dentro del procedimiento de Pedraz se analizan, entre otros extremos, las presuntas maniobras de Leire Díez para influir en la concesión de un préstamo de 112,9 millones de euros a Tubos Reunidos, en el marco del fondo de solvencia activado durante la pandemia.

Pese al avance de la causa, fuentes del Gobierno subrayan que en las diligencias acordadas por el juez no aparece ningún elemento que comprometa a la presidenta de la SEPI, al tiempo que insisten en la colaboración con la Justicia y en el respeto a las resoluciones judiciales.

En paralelo, el Ejecutivo pone el foco en el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), del que destaca la "integridad de los profesionales" de la SEPI y el rigor con el que se han tramitado los expedientes. Según estas mismas fuentes, gracias a este instrumento se garantizó la viabilidad de 30 empresas y se salvaron 62.000 empleos.

El Gobierno también apunta que la gestión del fondo ha pasado distintos filtros institucionales, como la auditoría de la Intervención General del Estado, el aval de la Comisión Europea o el del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

También desde el Ejecutivo se amparan en el informe del Tribunal de Cuentas, fechado el 27 de septiembre de 2024, en el que se concluyó que la SEPI aplicó de forma adecuada la normativa relativa a los requisitos del fondo y a sus condiciones de financiación.