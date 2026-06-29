Gertru guarda silencio sobre Zapatero y el PP augura lo que ocurrirá "la próxima vez"

La secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, ha optado este lunes por no declarar en la Comisión de Investigación del Senado sobre la SEPI, que la había citado en plena investigación sobre el expresidente del Gobierno.

Alcázar ha pedido la palabra al inicio de la sesión para leer un breve texto en el que ha señalado a los senadores de la Comisión de Investigación que tiene "la condición de investigada" en una causa judicial que tiene relación con la citación en el Senado. "Siguiendo asesoramiento jurídico, y para preservar mis derechos fundamentales, voy a mantenerme en silencio", ha explicado, además de añadir que espera que no entiendan los senadores que eso supone un "desaire" hacia ellos.

Tras esa declaración, Alcázar no ha vuelto a intervenir en ningún momento durante las dos horas que se ha prolongado la sesión, con preguntas de senadoras del PP, Vox, UPN y PSOE, todas ellas sin respuesta.

Rocío Dívar, del PP, ha comenzado preguntándole si se siente traicionada por Zapatero, junto a otras cuestiones sobre su manera de llevar la agenda y las facturas del expresidente. Además, ha considerado extraño que Hacienda no se haya personado en la causa al haber aparecido joyas por valor de 1,3 millones de euros en la caja fuerte de la oficina de Rodríguez Zapatero cuando se efectuó un registro policial.

A esas joyas ha dedicado buena parte de su interrogatorio la senadora del PP, así como a los contactos del expresidente con políticos y empresarios suramericanos, sin que Alcázar haya contestado nada. En su turno, Dívar también ha lanzado un aviso a Alcázar: volverá a ser citada a declarar y "la próxima vez" no entrará acompañada por senadores socialistas, como ha ocurrido esta vez.

Paloma Gómez, de Vox, al igual que Dívar antes, ha leído mensajes privados de Zapatero recogidos en un informe policial del sumario, y ha hecho preguntas sobre su relación con el PSOE o sobre el préstamo público de 53 millones de euros que recibió en 2021 la aerolínea Plus Ultra, sin obtener tampoco respuesta.

María Caballero, de UPN, ha centrado sus preguntas en los trabajos de consultoría que hacía Zapatero, y ha sido apercibida por la presidenta de la Comisión de Investigación, la senadora del PP Ana Beltrán, por no calificar en ocasiones los hechos como presuntos. Además, Caballero ha recomendado a Alcázar que cuente y hable en los tribunales porque tratan bien a los colaboradores, en velada referencia al comisionista Víctor de Aldama.

Por el PSOE, Amparo Marco le ha hecho preguntas sobre su relación con la SEPI, sin respuesta asimismo, con las que ha tratado de demostrar que nunca habría tenido que ser convocada a una Comisión de Investigación sobre la gestión de la sociedad estatal.

Beltrán ha hecho varias advertencias a Marco para que se ciñera a la cuestión durante esa primera intervención, en la que la socialista ha aprovechado para loar la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.