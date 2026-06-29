Miriam Serrano, la denunciante del fiscal Anticorrupción José Grinda, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional que no recuerda para qué le pidieron que viajase desde Jaén hasta Madrid para tener una reunión presencial con la fontanera socialista Leire Díez, el entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y su mano derecha, Juanfran Serrano.

La cloaca del PSOE quiso desprestigiar a Grinda, uno de los fiscales Anticorrupción que se encuentran investigando la supuesta corrupción del entorno de Pedro Sánchez. Para ello, contactaron con Miriam Serrano, una chica de Jaén cuya madre había interpuesto una denuncia por lo penal contra Grinda por enviarle supuesto contenido sexual cuando Miriam era menor de edad. Se desestimó el procedimiento por lo penal, por lo que intentaron que Grinda fuese condenado por lo civil. Posteriormente, Miriam y su pareja fueron presuntamente enchufados en una empresa pública dependiente de la Diputación socialista de Jaén mediante la intermediación de Juanfran Serrano.

Según han desvelado fuentes jurídicas presentes en la declaración de Miriam Serrano ante el juez que investiga el caso de las cloacas del PSOE en la Audiencia Nacional a Libertad Digital, la chica ha admitido varias reuniones con abogados relacionados con las cloacas. Estas habrían tenido lugar en su casa de Jaén. Posteriormente, la chica fue invitada a Madrid por Leire Díez; acudió a la cita tras pasar una noche en un hotel pagado por las cloacas socialistas y se reunió con Santos Cerdán, Juanfran Serrano y Leire Díez.

Miriam Serrano, que ha declarado en calidad de testigo por videoconferencia desde una sede judicial de Jaén, ha asegurado que no recuerda el contenido de la reunión ni el motivo que le dieron para que acudiese a Madrid. Ella ha aseverado que acudió a la cita porque le "hacía ilusión" conocer la sede del PSOE ante la estupefacción de los presentes en la declaración.

Asimismo, ha revelado que ella no pagó nada, ni los abogados que acudieron a su casa y le ofrecieron llevar el pleito por lo civil contra Grinda, ni nada de lo relacionado con el viaje a Madrid. Los abogados, al menos dos de los tres de nacionalidad colombiana, podrían haber sido pagados, según argumentan fuentes jurídicas distintas a las de la declaración a este diario, por el empresario de las cloacas socialistas Javier Pérez Dolset, quien tendría una inquina especial contra Grinda.

Al respecto del enchufe en la empresa pública RESURJA, la denunciante de Grinda simplemente se ha limitado a decir que, desde Ferraz, le aseguraron que "la ayudarían" y que posteriormente accedió al trabajo. Así, ha recalcado que lo mismo ocurrió con su actual pareja; si bien ha dicho que ella ya no trabaja allí. La colocación de Miriam Serrano habría sido influida por la mano derecha de Cerdán, que actualmente continúa ejerciendo un puesto clave en la Secretaría de Organización del PSOE de Pedro Sánchez.