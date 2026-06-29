Carmen Pano, la empresaria que declaró haber realizado dos entregas de 45.000 de dinero en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz, ha ratificado este lunes en la Audiencia Nacional que la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz le ofreció 250.000 euros para cambiar la versión acerca de las entregas de dinero en la sede socialista.

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, se encuentra investigando las presunta cloaca del Partido Socialista constituida para obstaculizar los procesos judiciales que afectan al PSOE o al entorno de Pedro Sánchez.

Pano declaró ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le ofrecieron hasta 250.000 para cambiar su versión acerca de las entregas de dinero en la sede del PSOE. El objetivo sería, según reflejó en su testimonio ante la UCO, "salvar el culo" al ex ministro de Transporte José Luís Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital Carmen Pano ha defendido su testimonio prestado ante los agentes de la UCO en el marco de la investigación de las cloacas del PSOE.

Carmen Pano estaba citada a las 10:00 y el chófer que le acompañó a realizar una de las entregas a Ferraz, Álvaro Gallego, media hora a más tarde. Tras la declaración de Pano esta ha esperado al chófer y ambos han abandonado juntos la sede de la Audiencia Nacional a las 11:30. Gallego habría señalado, según fuentes jurídicas, que no recordaba que los ofrecimientos que les realizaron estaban orientados a proteger al exministro Ábalos y a Koldo García.

Por otro lado, otras fuentes han apuntado a que la empresaria habría amenazado a Leticia de la Hoz con incluir a clientes suyos en una causa judicial relacionada con los hidrocarburos si ella se defendía de las acusaciones de soborno. Las mismas fuentes tambien precisan que la empresaria se ha ratificado en su versión pero que no ha sido capaz de precisar con detalles algunos extremos relativos a las fechas.

Reuniones con Leticia

La UCO recoge en la declaración de Carmen Pano que la empresaria se reunió con Leticia de la Hoz y un socio de su despacho, que les dijeron, a Gallego y a ella, que "había gente interesada en hablar con vosotros sobre las entregas de dinero en Ferraz". De la Hoz, ante la pregunta de Pano por precisar de quien se trataría , contestó que se trataba de "gente del partido, gente del PSOE".

Como recompensa, en caso de acceder, Leticia les preguntó en otra reunión que querían a cambio. Pano respondió que estaba interesada en pagar su casa y la boda de su hija. "De la Hoz preguntó 'cuanto sería eso' y la manifestante le explicó que querría 25.000 euros para "la boda de Leonor" y entre 2.500 y 2.800 euros para el alquiler mensual de su casa. Por su parte, Álvaro GALLEGO añadió que el querría 15.000 euros para la compra de un coche", recoge la UCO.