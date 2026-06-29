La realidad más que duplica la previsión del Gobierno: casi 1,3 millones de inmigrantes han pedido su regularización

El cierre del plazo para solicitar la regularización extraordinaria de inmigrantes ha confirmado que las previsiones iniciales del Gobierno se quedaron muy lejos de la realidad. Según las cifras conocidas, entre 1,2 y 1,3 millones de personas han presentado su solicitud, más del doble de los aproximadamente 500.000 potenciales beneficiarios que el Ejecutivo contemplaba al poner en marcha este proceso administrativo.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha subrayado que estos datos avalan las estimaciones que venían realizando los especialistas policiales en materia de Extranjería desde el inicio de la tramitación. El sindicato recuerda que ya advirtió de que el volumen de solicitudes rondaría los 1,25 millones, una cifra que, sostiene, se ha demostrado mucho más ajustada a la realidad que los cálculos oficiales.

Para el SUP, sin embargo, el verdadero problema comienza ahora. La organización sindical alerta de que las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras llevan meses soportando una carga extraordinaria de trabajo derivada del análisis de expedientes, las comprobaciones documentales, las verificaciones policiales y la elaboración de los informes necesarios para tramitar todas las solicitudes presentadas durante este procedimiento extraordinario.

El sindicato denuncia que ese importante incremento de actividad no ha ido acompañado de un refuerzo suficiente de medios humanos ni materiales. A su juicio, la Administración no ha dimensionado adecuadamente el impacto que tendría una regularización de estas características sobre las unidades policiales responsables de gestionar y controlar todo el procedimiento administrativo vinculado a los expedientes de extranjería.

La siguiente fase del proceso, advierte el SUP, puede resultar todavía más compleja. Una vez analizadas las solicitudes, las unidades de Documentación de la Policía Nacional deberán asumir la expedición de las Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE), la toma de huellas, la resolución de incidencias documentales y el resto de actuaciones administrativas necesarias para completar la regularización de los beneficiarios.

El sindicato recuerda que estas unidades ya sufrían una situación estructural de saturación antes incluso del inicio de este proceso extraordinario. Como ejemplo, señala que en grandes ciudades como Madrid y Barcelona las demoras para obtener cita previa son habituales desde hace años, mientras los funcionarios trabajan bajo una presión constante para incrementar diariamente el número de expedientes tramitados.

El SUP también critica que, mientras determinadas áreas administrativas sí han recibido refuerzos para afrontar la regularización, las unidades policiales encargadas de la identificación, la comprobación documental y la expedición material de la documentación continúan asumiendo un volumen creciente de trabajo. A ello añade la dificultad para cubrir servicios extraordinarios debido, según denuncia, a unas retribuciones que considera claramente insuficientes.

Ante esta situación, el sindicato reclama al Gobierno una planificación acorde con el volumen real de expedientes registrados. Exige reforzar las plantillas de Extranjería y Documentación, dotar de más medios a las unidades afectadas y evitar que el incremento de la carga administrativa termine perjudicando otras funciones esenciales de la Policía Nacional.