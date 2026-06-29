La doctrina Falciani avala la prueba principal aportada por Estados Unidos sobre el caso Plus Ultra que sirvió para imputar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, investiga a Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad, apropiación indebida, delito fiscal y contrabando. La semana pasada la defensa del expresidente del Gobierno presentó un escrito para impugnar el volcado del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, accionista y exdirectivo venezolano de Plus Ultra, que entregó al juez Calama la principal agencia investigadora del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Investigations).

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el Tribunal Supremo avaló el principio de no indagación; conforme al cual no compete a los tribunales españoles cuestionar la validez de las pruebas obtenidas en otro Estado con el que existe convenio de cooperación judicial. De esta forma, se asienta así la validez de las pruebas obtenidas en otro Estado".

"Precisamente esta doctrina permitió la condena por delitos fiscales en España con base en la información proporcionada por Francia a pesar de que la había obtenido de Falciani que había sustraído la información del Banco y que motivó la condena de Falciani en Suiza", añaden.

El exingeniero de sistemas de HSBC Private Bank en Ginebra (Suiza), Hervé Falciani, extrajo en 2008 una enorme base de datos con información de más de 100.000 clientes, que revelaban presuntos casos de evasión fiscal, blanqueo y ocultación de patrimonios. Falciani entregó la información a las autoridades francesas y a otros países como España. La jurisprudencia española aplicó un principio de no indagación o no injerencia respecto a las pruebas obtenidas en el extranjero a través de cooperación internacional. Por lo tanto, los tribunales españoles no examinan en profundidad la legalidad remota de cómo se obtuvo la prueba en el país de origen, siempre que la entrega se haya realizado por vías oficiales.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "la petición de nulidad del dispositivo de Rodolfo Reyes formulada por el abogado de Zapatero, Víctor Moreno Catena, ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama tiene muy pocos visos de prosperar".

Hervé Falciani.

En el escrito presentado por el letrado del expresidente del Gobierno se solicitaba ampliar la Comisión Rogatoria a Estados Unidos para averiguar en qué condiciones se extrajo o clonó la información del teléfono de Reyes, cuáles fueron los "mecanismos de verificación" de su integridad o la cadena de custodia de la información hasta su entrega a las autoridades españolas.

La defensa de Zapatero incidía en que los órganos jurisdiccionales están "constitucionalmente obligados" a controlar de forma efectiva "la licitud de toda la información que se vaya incorporando a la causa" y averiguar si cumple las exigencias constitucionales y legales. Sin tener constancia de cada uno de esos extremos, decía el escrito, "no cabe utilizar un elemento probatorio extranjero", con reglas y garantías "ajenas a las que exigen el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Constitución española".

Precisamente, el juez Calama solicitó ya autorización a Estados Unidos para usar como prueba la extracción de las comunicaciones obtenida por la agencia norteamericana del móvil de Reyes, contra quien existe una orden internacional de arresto y cuyo nombre aparece en numerosas ocasiones en el sumario que investiga el rescate de la aerolínea con 53 millones de euros por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en 2021.

Otras peticiones de nulidad

En otro escrito presentado ante el juez Calama, la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero señalaba que se habían vulnerado el "derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley, a un proceso justo con todas las garantías, el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y el derecho a la presunción de inocencia de D. José Luis Rodríguez Zapatero".

La defensa del expresidente del Gobierno criticaba además que se hubieran incorporado al procedimiento "prueba ilícitamente analizada vulnerando el derecho a la intimidad, a la protección de datos y al secreto de las comunicaciones de terceros con transcendencia para mi representado, y que ha servido para justificar la adopción de otras diligencias limitativas de derechos fundamentales de mi representado y de terceros". También "la reutilización del material en finalidades y procedimientos distintos de aquel para el que fue lícitamente obtenido".

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