Muere a los 100 años José Antonio Torres, el alcalde más longevo de España

José Antonio Torres Sáez, alcalde de Chercos por el Partido Popular y regidor en activo de mayor edad de España, ha fallecido este lunes a los 100 años. Fuentes del PP han confirmado a EFE la muerte del histórico regidor almeriense, que estaba a pocas semanas de cumplir 101 años.

Torres nació el 23 de julio de 1925 en Chercos, el mismo municipio que acabaría gobernando durante tres décadas. Su figura se convirtió con el paso de los años en un símbolo para esta pequeña localidad de la sierra de los Filabres, situada a casi 900 metros de altitud y con apenas 300 habitantes.

Vocación de servicio

Antes de iniciar su larga trayectoria política, José Antonio Torres desarrolló una extensa carrera en la Guardia Civil. Ingresó en el cuerpo en 1949 y alcanzó el empleo de subteniente tras décadas de servicio en distintos puntos de España.

Durante su etapa en el instituto armado estuvo destinado en provincias como Lérida, Sevilla, Girona, Albacete y Bizkaia. Precisamente en el País Vasco, en la localidad vizcaína de Amorebieta, sobrevivió a un atentado de la banda terrorista ETA.

Tras jubilarse a los 70 años, regresó a su pueblo natal. Lejos de retirarse de la vida pública, aceptó la petición de sus vecinos y dio el salto a la política municipal. En las elecciones de 1995 logró hacerse con la Alcaldía de Chercos, iniciando así una etapa de liderazgo que marcaría la vida del municipio.

Su permanencia al frente del Ayuntamiento solo se vio interrumpida brevemente en 2023, cuando una moción de censura le apartó del cargo. Sin embargo, apenas tres meses después, en noviembre de ese mismo año, recuperó la Alcaldía.

Un alcalde irrepetible

El pasado mes de septiembre recibió uno de los reconocimientos más importantes de su trayectoria. La Diputación de Almería le concedió el Escudo de Oro de la Provincia en un acto con motivo de su centenario. Durante ese homenaje, Torres resumió su filosofía de vida con una frase que definió toda su trayectoria: "He disfrutado haciendo el bien a los demás".

En aquel acto, Javier A. García lo calificó como "el mejor alcalde de la historia de Chercos". El homenaje también contó con mensajes de reconocimiento del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Torres quiso además compartir los méritos de su gestión con los trabajadores municipales, agradeciendo especialmente la labor de Isabel, empleada del Ayuntamiento durante 25 años.

Sus allegados recuerdan que nunca percibió salario por su labor como alcalde, una decisión que reforzó la imagen de servicio y compromiso que siempre proyectó. Con su fallecimiento, Chercos pierde a una de sus figuras más queridas, un hombre que dedicó su vida al servicio público y que dejó una huella profunda en su municipio.