Pasmosa intervención de la senadora socialista ante Gertru: "Está aquí por envidia"

El momento más tenso de la comparecencia de Gertrudis Alcázar, secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, en la Comisión del Senado sobre la SEPI, llegó en el turno de la senadora socialista Amparo Marco. La parlamentaria arrancó dando "contexto" a la presencia de la imputada en el Senado tachando la Comisión de "instrumento al servicio de la estrategia del PP de acoso y derribo al Gobierno de España y a su presidente". Después, dijo que allí se habían escuchado "rumores, bulos y medias verdades" para "confundir a la ciudadanía y dar sensación de una corrupción generalizada que no existe".

Tras una primera reprimenda de la presidenta de la Comisión, Ana Beltrán, que le señaló que los portavoces se habían "ajustado a afirmaciones que vienen en el auto del juez Calama", Marco siguió alentando las sospechas y lanzó varias preguntas a Gertru, que había anunciado que no declararía, contestándoselas ella misma: "¿Ha sido funcionaria de la SEPI? No, ¿verdad? ¿Ha firmado la concesión de ayudas a Plus Ultra? No, ¿verdad?"

La socialista continuó afirmando que Alcázar había sido convocada por una "virtud muy común entre las personas mediocres": la envidia. Tras citar a El Quijote, aseguró que se le había convocado por la envidia, el resentimiento y el rencor que a su juicio genera el tener "un presidente que es un ejemplo internacional en la defensa del multilateralismo y el derecho internacional. Sólo hace falta salir para ver el prestigio de este país gracias al presidente del Gobierno", llegó a decir Marco.

La socialista continuó diciendo que al PP "le molesta que España tenga un crecimiento económico líder en Europa". Tras mencionar varias cifras macroeconómicas, la presidenta volvió a reprenderla por no ceñirse al tema de la Comisión.

"Está usted aquí por el resentimiento de un partido que no acepta que no ganó las elecciones en julio de 2023", insistió Marco, "por odio". La presidenta le avisó de que le quitaría la palabra "como no entre al tema".