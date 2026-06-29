Un sindicato de RTVE estalla contra Intxaurrondo por tildar la neutralidad de "cobardía"

El sindicato USO ha criticado con dureza unas recientes declaraciones de la periodista Silvia Intxaurrondo en las que calificaba la neutralidad informativa como una posible forma de "cobardía".

En un comunicado difundido este 29 de junio, USO sostiene que las palabras de la presentadora –realizadas en el marco de un acto público en el Festival de Ideas y Cultura organizado por eldiario.es– requieren una respuesta clara por parte de la RTVE, al considerar que afectan a un principio esencial del servicio informativo.

El sindicato subraya que la neutralidad en la corporación no es una cuestión interpretativa ni una postura ideológica, sino una obligación recogida en distintos marcos normativos internos y legales, como la Ley 17/2006, el Estatuto de la Información y el Libro de Estilo.

En este sentido, USO defiende que el trabajo periodístico en la cadena pública debe regirse por criterios de imparcialidad, veracidad, rigor y pluralismo, evitando cualquier tipo de posicionamiento previo que condicione la elaboración de la información.

Para la organización sindical, presentar la neutralidad como una forma de inhibición o cobardía supone una distorsión del concepto de servicio público, ya que —según su planteamiento— la neutralidad no implica equidistancia entre hechos contrastados y desinformación, sino la obligación de verificar, contextualizar y separar información de opinión.

Crítica a la idea de "neutralidad como cobardía"

Las declaraciones de Intxaurrondo que han generado la controversia fueron realizadas durante una intervención en la que reflexionaba sobre el papel del periodismo en el contexto actual. En ese marco, la periodista defendió que la neutralidad puede ser utilizada en ocasiones como una excusa para evitar posicionamientos incómodos, llegando a vincularla con la idea de "cobardía" en determinados contextos profesionales.

USO rechaza esta interpretación y advierte de que, en el caso de la televisión pública, estas afirmaciones trascienden el plano individual. A su juicio, no se trata de una opinión sin impacto, sino de un mensaje que puede afectar a la percepción de imparcialidad del medio.

El sindicato sostiene que el periodista en RTVE no actúa como opinador desde afinidades personales, sino como profesional encargado de trasladar información verificada a la ciudadanía. Por ello, considera imprescindible mantener una separación estricta entre las opiniones personales y el ejercicio de la función informativa dentro de la corporación.

Reforzar el marco normativo

Uno de los puntos más contundentes del comunicado es la advertencia de que este tipo de declaraciones pueden suponer un "riesgo institucional", al contribuir –según USO– a erosionar la confianza en la neutralidad del servicio público.

En ese sentido, el sindicato insta a la dirección de RTVE a reforzar la aplicación del Libro de Estilo y del marco normativo vigente, con el objetivo de evitar cualquier deriva que pueda comprometer la credibilidad de la corporación.

USO también matiza que no cuestiona la libertad de expresión de los profesionales fuera del ámbito estrictamente laboral, pero insiste en que dentro de la televisión pública debe garantizarse la separación entre la opinión individual y la función informativa.

La polémica coincide además con un periodo de cambios temporales en la programación de RTVE, ya que durante las vacaciones de verano el espacio habitual presentado por Intxaurrondo en La 1 ha sido ocupado provisionalmente por otros comunicadores.