Al coro de ministros y socialistas clamando contra jueces concretos se sumó este lunes una pequeña protesta celebrada a las puertas del Consejo General del Poder Judicial. La convocatoria, convocada por la denominada Asociación en Defensa de lo Público y Pensiones (Adeppu), fue secundada por un centenar de personas que decían protestar en defensa de una justicia independiente y en contra de lo que consideran un "golpe judicial" contra el Gobierno en alusión a las causas judiciales que acorralan al entorno del presidente, Pedro Sánchez, y al PSOE.

Con el lema 'La justicia no puede ser ciega ni partidista, ha de ser justa e independiente', en torno a un centenar de personas se han congregado en la calle Marqués de la Ensenada de Madrid. Durante la protesta, celebrada a las 20:00, los asistentes han coreado consignas como "el golpe judicial lo vamos a parar".

A gritos de "todo huele mal, en este tribunal", "hay que parar el golpe judicial", "fuera fascistas de la magistratura" y "hoy es Begoña, mañana serás tú" (lema que recordaba a las palabras de Patxi López en el Congreso), los manifestantes han reclamado una Justicia "independiente" así como "integridad" e "imparcialidad". "Estamos aquí hoy porque pedimos una justicia justa, del pueblo y para el pueblo", ha reclamado la presidenta de la Asociación, Eleanor Moggio.

Según Moggio, "la democracia" está "en juego", y ha rechazado que sus reclamaciones se ciñan solo a los casos contra la mujer, el hermano de Sánchez o el exfiscal general del Estado: "Es cuestión de que mañana puedes ser tú o puedo ser yo y esto no se puede permitir".

También han exigido "prisión" para el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, al que la sentencia del Tribunal Supremo ha eximido de cumplir condena de cárcel.

"Dónde está el dinero de Aldama", han cuestionado los manifestantes. "Todos somos Begoña, todos somos Zapatero, todos somos Pablo Iglesias", han gritado. Moggio ha asegurado que se trataba de una movilización "espontánea" aunque ha prometido más concentraciones en los próximos meses.