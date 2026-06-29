Varios juzgados de Bilbao han asestado un varapalo a la Universidad del País Vasco (EHU) al ordenar que, de forma cautelar, no se tengan en cuenta los masivos ceros con los que fueron castigados decenas de alumnos en el examen de euskera de la selectividad. De este modo, estos alumnos, que pertenecen a colegios donde predomina la enseñanza en español, y que han recurrido a este escándalo, podrán recalcular su nota de acceso a la universidad sin esa calificación mientras se resuelve el procedimiento judicial.

De esta forma, se han adoptado las medidas cautelares que solicitaron las defensas de estos alumnos a los que se les había calificado con cero en el examen de euskera de la PAU. Mientras, el presidente del Tribunal de Instancia de Bilbao recuerda que se ha apreciado "posible infracción" al saber los examinadores el centro de procedencia de los estudiantes.

En concreto, los Juzgados de lo Contencioso determinan que "las calificaciones del ejercicio de Lengua Vasca y Literatura II" no sean tenidas en cuenta o queden en suspenso "a los efectos del cálculo de la nota de acceso y de admisión y, por ende, de los procedimientos de preinscripción y adjudicación de plazas y matrícula hasta la resolución del recurso".

De esta forma, piden que se traslade esta decisión a la EHU y, en su caso a la Administración educativa competente, "para la efectividad inmediata de la medida, requiriéndoles la reserva de la plaza correspondiente mientras se sustancie el recurso".

Los alumnos conocerán la sentencia en casi un año

Los alumnos que han presentado demandas en los tribunales por su calificación de cero en el examen de euskera y que, como medida cautelar, se les permite matricularse en la Universidad descontándose esa nota, no conocerán la sentencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo sobre el fondo del asunto hasta dentro de ocho o 14 meses. Además, en caso de que la resolución judicial les sea desfavorable, se quedarían sin la plaza que han solicitado.

Así lo ha explicado el presidente del Tribunal de Instancia de Bilbao, Aner Uriarte, después de haberse conocido los autos de los cinco Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao en los que piden a la Universidad pública vasca, EHU, que no tenga en cuenta o queden en suspenso, de forma cautelar, los ceros con los que fueron evaluados varias decenas de estudiantes en el examen de euskera.

Uriarte ha informado que se habían presentado entre 25 y 30 demandas, algunas de las cuales han sido planteadas en nombre de varios alumnos. En algunos casos, se han estimado medidas cautelares, es decir, oyendo la opinión de la otra parte, la EHU, y en otros, medidas cautelarísimas (sin escuchar a la Universidad), ya que este martes se acaba el plazo para la matrícula.

"Posible infracción"

Tal como ha explicado el magistrado, los titulares de los cinco Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Bilbao han apreciado que "existe una posible infracción" por parte de la EHU porque los que corregían los exámenes "conocían el centro al que pertenecían" los estudiantes, "algo que no debe saberse porque está en la regulación del proceso regulador".

Aner Uriarte también ha destacado que, en algunas de las resoluciones, "sin entrar en el fondo del asunto, se aprecia que el hecho de que un tribunal concentre los ceros y los otros tribunales no tengan prácticamente ceros, no es correcto". "Sobre la base de la posible infracción hacia el anonimato respecto al colegio y ante la urgencia de que mañana es el último día para matricularse, se ha concedido la medida cautelar", ha señalado.

En algunos de los autos, Uriarte ha precisado que "se hace una prevención para que sepan todos los alumnos y sus familias que", en el caso de que la sentencia que derive del procedimiento principal sea contraria a sus pretensiones y se desestimase la demanda, la Universidad "podría expulsar a esos alumnos que se matriculen con la medida cautelar". De momento, ha añadido que se procederá a realizar un cómputo de las notas de estos estudiantes, sin contar las calificaciones del examen de euskera y, "si les da la nota, se pueden matricular".

La EHU recurrirá

La Universidad vasca recurrirá la decisión adoptada por varios juzgados de no tener en cuenta la calificación de Euskera y Literatura II en el cálculo de la nota de acceso y de admisión a la Universidad de las personas recurrentes. La resolución judicial establece que "no sean tenidas en cuenta, o queden en suspenso, a los efectos de cálculo de la nota de acceso y de admisión, y por ende de los procedimientos de preinscripción, adjudicación de plazas y matrícula" de las personas que han acudido a los juzgados. Asimismo, el auto requiere a la EHU "la reserva de la plaza correspondiente mientras se sustancia el recurso".

Según la Universidad pública vasca, esta medida cautelar resulta de "imposible cumplimiento". Esta Universidad no hace reserva de plazas al margen del procedimiento general de acceso, ya que la adjudicación de las plazas universitarias se realiza "exclusivamente en función de la nota de acceso y del número de plazas ofertadas para cada titulación, respetando estrictamente el orden de prelación de todas las personas aspirantes", ha afirmado.

En su opinión, reservar una plaza a una persona concreta al margen de ese procedimiento e independientemente de su calificación, supondría "alterar el sistema de acceso y afectar a los derechos del resto del estudiantado".

Recurso

Tras apuntar que no comparte la decisión adoptada por los juzgados en torno a las medidas cautelarísimas y anunciar que presentará el correspondiente recurso, ha detallado que el propio auto señala que "las medidas cautelares tienen como finalidad que no resulten irreparables las consecuencias derivadas de la duración del proceso". Sin embargo, la Universidad vasca considera que el cumplimiento de estas medidas cautelares podría generar "precisamente un perjuicio irreparable para el resto del estudiantado que ha realizado la PAU conforme a las mismas reglas y cuyos derechos deben ser igualmente protegidos". "Alterar el procedimiento ordinario de adjudicación de plazas supondría situar en una posición de desprotección al conjunto de las personas aspirantes y quebrar el principio de igualdad que debe regir el acceso a la universidad pública", ha alertado.

La EHU ha defendido que ha actuado en todo momento "conforme a la normativa vigente y ha aplicado estrictamente" el decreto por el que se regulan los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado. La propia norma dispone que, en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales, el alumnado debe acreditar las competencias lingüísticas en ambas lenguas como parte de la prueba de acceso, motivo por el que la calificación de Euskera y Literatura II "forma parte del cálculo de la nota de acceso y admisión en los términos previstos por la legislación estatal".