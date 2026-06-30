Anticorrupción apunta a una maniobra de Vicente Fernández para que una sociedad de Forestalia recibiese 17,3 millones

La Fiscalía Anticorrupción apunta a que el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, habría "desarrollado determinadas actuaciones" para que una empresa vinculada al Grupo Forestalia recibiese una inversión de 17,32 millones de euros de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial EPE (Sepides).

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado en la causa que investiga las presuntas cloacas del PSOE a la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, al del Grupo Forestalia, Fernando Samper, y a otras 23 personas por amaño de contratos del ente público a cambio de mordidas.

"En relación con esta operativa, se expone, en primer lugar, que el grupo ‘HIRUROK’, a través de Vicente, habría desarrollado determinadas actuaciones ante responsables de Sepides aún no identificados que, al menos de forma indiciaria, podrían haber contribuido a que dicha entidad pública aprobara una inversión de 17,32 millones de euros en la sociedad Arapellet, S.L., integrada en el Grupo Forestalia. Asimismo, se indica que, por la consecución de dicho acuerdo, se habría pactado previamente el abono de 200.000 euros en favor de HIRUROK, si bien, en el momento de emisión del informe, no constaba acreditada la concreta forma de materialización del pago", recoge el informe de la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

De igual manera, la Fiscalía también precisa que con la participación de Roberto y Eduardo Pérez Agüeda, dos personas "estrechamente vinculadas" a Forestalia "se habría articulado una operativa societaria dirigida, presuntamente, a la obtención de un relevante beneficio económico en favor de la estructura controlada formalmente por Antxón".

Anticorrupción precisa que de la información analizada se "infiere" que Antxón se habría hecho cargo en un momento determinado "de una estructura societaria integrada por al menos cuatro sociedades, a través de la cual habría adquirido de forma indirecta la titularidad de las participaciones de Energías Renovables de Quirón, S.L. y Energías Renovables de Satet, S.L., previamente vinculadas al Grupo Forestalia, mediante el desembolso de un importe aproximado de 141.404 euros".

"Posteriormente, y transcurrido un periodo cercano a los dos años y medio, dichas sociedades habrían sido transmitidas por un importe superior a 6,8 millones de euros, operación que se habría realizado, además, en favor de una entidad cuya titularidad indirecta correspondía a la esposa e hijos del propio Fernando Samper Rivas, circunstancia que, en términos indiciarios, refuerza la posible existencia de una operativa previamente estructurada sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción de la causa, aún en fase embrionaria", añade la Fiscalía.

Nuevos imputados en la causa

Tal y como ha publicado Libertad Digital, el magistrado Santiago Pedraz ha tomado la decisión de imputar a Gualda, Samper y a los dos presuntos testaferros de este último, Eduardo y Roberto Pérez Águeda.

A estas imputaciones se suman las del expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga; la exconsejera de Medioambiente de Castilla-La Mancha y ahora directora corporativa de Enusa, Rosario Arévalo; el directivo de Acciona Francisco Javier López Buciega; el abogado Juan Antonio Carrillo Donaire; la directora de desarrollo corporativo de Isdefe, Teresa Castillo Pasalodos; o el director gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, José Ramón Sempere Vera, entre otros.

"Del examen conjunto de las cinco operativas analizadas se desprende, al menos de forma indiciaria, la existencia de un patrón de actuación reiterado, coordinado y estructurado por parte de los investigados, que habría operado de manera continuada en distintos ámbitos del sector público y en relación con diversas entidades y grupos empresariales", señala la Fiscalía Anticorrupción sobre los posibles delitos en su escrito.