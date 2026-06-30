Anticorrupción rechaza los "idénticos" recursos de Leire y Cerdán para tumbar la causa de las cloacas del PSOE

La Fiscalía Anticorrupción ha rechazado los recursos de la fontanera socialista Leire Díez y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para que se declarase incompetente a la Audiencia Nacional en la investigación de las cloacas socialistas.

Cerdán y Díez interpusieron un recurso de apelación con el objetivo de inhabilitar al juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional en la investigación de las cloacas del PSOE alegando que se trata de una causa que ya se encontraba abierta en los Juzgados de Plaza de Castilla de la mano del magistrado instructor Arturo Zamarriego. Actualmente, Zamarriego debe decidir después de haber escuchado a las partes personadas si se inhibe en favor de la Audiencia Nacional. Según ha podido saber este diario, al menos una de las acusaciones populares se ha mostrado a favor de la inhibición de Zamarriego.

En un dictamen de la Fiscalía Anticorrupción al que ha tenido acceso Libertad Digital, el Ministerio Público procede a "desestimar los recursos interpuestos manteniendo en sus términos la resolución recurrida declarando la competencia de este Juzgado Central de Instrucción y el requerimiento efectuado al Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid con base en sus propios fundamentos y las consideraciones que en este escrito se hacen constar".

En este sentido, la Fiscalía Anticorrupción apunta a una estrategia coordinada entre las defensas de la fontanera y el exsecretario de Organización socialista: "Vienen ambas representaciones a formular sendos recursos con idéntica fundamentación considerando que los argumentos expuestos por la Fiscalía y asumidos por el instructor no permiten entender que este Juzgado Central de Instrucción se pueda considerar competente para atraer el conocimiento de la causa que venía tramitando con el número de diligencias previas 1675/25".

Aun así, estas consideraciones son nulas, según argumenta la Fiscalía en un escrito de 36 páginas en las que rebate el planteamiento de las defensas en varios puntos. En primer lugar, mientras que Cerdán y Díez defienden que los hechos que investiga el Juzgado de Instrucción Central Número 5 se produjeron tan solo en la Comunidad de Madrid –lo que vendría a determinar que la competencia corresponde a los Juzgados de esta autonomía—, la Fiscalía recuerda que la macrocausa investiga numerosas adjudicaciones otorgadas a empresas de todo el ámbito nacional por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). De hecho, menciona casos como el rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos S.A., de la que se encuentran investigados varios de sus dirigentes, las adjudicaciones a Forestalia.

Una organización criminal permanente

Además, detalla que uno de los delitos, el más grave de todos, por los que se encuentran investigados es la presunta organización criminal; una indagación que compete exclusivamente a la Audiencia Nacional. "Nos encontramos ante una organización criminal permanente y estructurada, al menos, desde 2021 que se ha prolongado hasta la actualidad, en la que su objetivo fundamentalmente sería, (1) valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública, orientar la resolución diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros y, (2) a la vez y durante el mismo periodo de tiempo, establecer una estructura paralela de 'protección frente a la actuación de investigaciones judiciales' a través de los mecanismos ya descritos (delitos contra la Administración pública, la Justicia y las instituciones del Estado)", recalca el escrito de la Fiscalía.

Asimismo, el informe firmado por las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen, destaca el papel esencial de la fontanera socialista, que habría sido una subordinada de Cerdán en la presunta organización criminal: "Para la ejecución de toda esta operativa Leire Díez se vino presentando en las numerosas ocasiones en las que se reunió con las personas que hemos venido citando, fiscales, investigados o testigos, como miembro o representante del PSOE".