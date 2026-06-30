Begoña Gómez pide su pasaporte al juez Peinado para viajar junto a Sánchez a Turquía

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez Peinado que le devuelva su pasaporte para poder viajar junto a su marido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre los días 7 y 10 de julio a una reunión de la OTAN que se celebrará en Ankara, Turquía.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 41, Juan Carlos Peinado, citó el pasado miércoles a la mujer del presidente del Gobierno para que hiciera entrega de su pasaporte como parte de las medidas cautelares impuestas sobre la esposa de Sánchez. El magistrado procesó el pasado mes de abril a Begoña Gómez y a su asesora por corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y apropiación indebida.

"El viaje será realizado con la delegación Española en avión oficial con salida el día 7 de julio. Y la vuelta se realizará vía Londres para poder asistir a la graduación de su hija. Realizándose la vuelta en avión comercial el día 10 de julio desde Gran Bretaña", solicita el escrito de la defensa presentado ante el juez Peinado, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

El documento argumenta que "este viaje tiene por objeto formar parte de la delegación oficial española acompañando al Presidente del Gobierno a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebrara en Ankara" ya que la esposa del Presidente de la Republica de Turquía, Emine Erdogan, le habría hecho llegar a Begoña Gómez una "invitación oficial" para asistir al evento.

"En todo caso todo el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al Presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por si solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos de mi representada", añade el escrito.

Finalmente la defensa de Gómez solicita que se "comunique debidamente la autorización" y se incluya en el sistema de datos del Ministerio de Justicia de SIRAJ para evitar problemas a la hora de viajar. "Así como que se devuelva el pasaporte a efectos de poder realizar el citado viaje", sentencia el escrito que pide devolver de nuevo el pasaporte el día 11 de julio.