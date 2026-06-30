El Gobierno reactiva ahora la nacionalización de 350.000 saharauis en plena polémica por la Ley de Nietos

Hasta 350.000 saharauis podrían obtener la nacionalidad española (y el derecho a voto) gracias al PSOE y a Sumar, que han conseguido dar un paso decisivo para la aprobación de la proposición de ley impulsada por la formación de Yolanda Díaz, en la que se busca dar "reparación" y "justicia" con la causa saharaui. Una proposición que ha estado paralizada más de un año y que ahora marcha a velocidad de crucero para su aprobación.

Todo ello, en plena polémica por la ley de nietos, en la que el Ejecutivo socialista maniobra electoralmente para nacionalizar a cientos de miles de extranjeros descendientes de españoles y que de este modo puedan votar en las próximas elecciones generales en las que las encuestas presagian una dura derrota para Pedro Sánchez.

La norma, que ha superado este martes la fase de ponencia y que está cada vez más cerca de su aprobación —gracias al Gobierno y sus socios—, permitirá obtener la nacionalidad española a las personas nacidas en el Sáhara Occidental cuando estaba bajo administración española. La idea del Gobierno es que el texto quede aprobado en julio tanto en la Comisión de Justicia como en el Pleno del Congreso, antes de las vacaciones de verano que comenzarán el 23 de julio.

La iniciativa de la formación de extrema izquierda permaneció más de un año paralizada el Congreso y Sumar en los últimos meses ha maniobrado para reactivarla con varias enmiendas. Así, en las últimas semanas, PSOE y Sumar han ido eliminando las diferencias hasta cerrar un pacto sobre varios cambios en el texto original. Texto que ha sido rechazado por PP y Vox, mientras que Junts se ha abstenido.

350.000 saharauis

Tras la aprobación del dictamen de la ponencia, la diputada de Sumar Tesh Sidi, de origen saharaui, ha detallado que la norma persigue otorgar la nacionalidad española a los saharauis y a sus descendientes que residían en la antigua provincia española antes de la ocupación marroquí de 1976, lo que hoy afectaría a unas 50.000 personas. Además, la diputada ha subrayado que también se verían beneficiados los 300.000 inmigrantes saharauis que, según sus datos, viven actualmente en España.

Si la ley entra en vigor, quienes acrediten dos años de residencia podrían solicitar la nacionalidad, equiparando sus derechos a los de las personas procedentes de Hispanoamérica, de origen sefardí o de otros antiguos territorios españoles. Cabe recordar que la regularización masiva de Sánchez había dejado fuera a este colectivo.

Tesh Sidi ha explicado que los saharauis residentes en España están amparados por el Estatuto de Apatridia, lo que, según ha señalado, les impide trabajar con normalidad, les niega la plena igualdad de derechos y alarga los trámites para obtener la nacionalidad más allá de los diez años.

Para el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, la proposición de ley ha dado un "paso trascendental" este martes en el Congreso y supone "un primer reconocimiento y reparación" al pueblo saharaui, aunque ha advertido de que la reparación histórica pendiente sigue siendo "hacer todo lo posible" para garantizar su derecho a la libre autodeterminación y a la soberanía sobre su territorio.