El relato de Sánchez choca de nuevo con la realidad: las denuncias por violencia de género suben un 6,3%

El relato del gobierno de Sánchez sobre el escudo social y la protección a las mujeres vuelve a chocar de frente con la crudeza de los datos estadísticos. Solo dos semanas después de conocerse que España registra 14 denuncias por violación al día (una cada menos de dos horas), el balance del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del primer trimestre de 2026 confirma que las denuncias por violencia de género siguen creciendo de forma alarmante.

Entre enero y marzo de este año, los órganos judiciales españoles absorbieron una avalancha de 50.911 denuncias por violencia de género, lo que representa un alarmante repunte del 6,36% en comparación con el mismo periodo de 2025. Un goteo incesante que satura los juzgados e incrementa la presión sobre un sistema y un gobierno incapaz de frenar la tendencia.

El perfil estadístico de la denunciante revela que dos de cada tres (el 60,73%) poseían nacionalidad española, mientras que el 39,27% restante correspondía a ciudadanas extranjeras. Asimismo, la radiografía institucional identificó a 107 menores, hijos de las afectadas, como víctimas directas en dichos procedimientos, siendo de nacionalidad española el 72,90% de ellos.

En cuanto a la distribución geográfica muestra una asimetría notable. El archipiélago balear volvió a liderar los índices con una tasa de 28,7 víctimas por cada 10.000 mujeres, seguido por la Comunidad Foral de Navarra (24,5), Canarias (23,4) y la Comunidad Valenciana (23). En el extremo opuesto, Castilla y León (11,4) y Galicia (12,4) presentaron la menor incidencia del país.

Más de 45.000 víctimas y caída de la protección

Este incremento se tradujo en 45.220 víctimas denunciantes en apenas tres meses (un 3,75% más que el año anterior), lo que deja la tasa nacional en un preocupante promedio de 18,1 afectadas por cada 10.000 mujeres.

Sin embargo, frente al aumento de la criminalidad y la propaganda institucional, las medidas reales de amparo retroceden. La estadística oficial del Observatorio refleja una llamativa paradoja: las solicitudes de órdenes de protección cayeron un 2,5% (10.853 peticiones) y las finalmente concedidas por los magistrados experimentaron una bajada del 1,8% (7.417 adoptadas).

El balance trimestral se cierra con una contundente realidad en el plano penal. Para dar respuesta a esta oleada, los tribunales dictaron 15.474 sentencias, de las cuales el 81,78% resultaron condenatorias. Una tasa que roza el 82% y evidencia que más de ocho de cada diez procedimientos judiciales terminan con el castigo del procesado, mientras el resto de los indicadores delictivos siguen batiendo récords en España.