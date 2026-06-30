El Supremo indaga si la regularización masiva del Gobierno contraviene las leyes europeas

El Tribunal Supremo ha pedido a las partes personadas en la pieza de medidas cautelares que se pronuncien sobre la conveniencia de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) antes de resolver la solicitud de suspensión de la regularización masiva del Gobierno. Así, pone en duda que la norma contravenga las leyes europeas.

El Gobierno aprobó regularizar la situación de cientos de miles de extranjeros que ya se encontraban en España mediante nuevas vías de residencia. La reforma fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que ahora cuestiona su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea.

En una providencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el Alto Tribunal alberga dudas sobre la compatibilidad de las nuevas disposiciones del Reglamento de Extranjería con el Derecho de la Unión. Por ello, pide a las partes que se pronuncien acerca de su interpretación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, con el objetivo de conocer su posición sobre elevar el caso al TJUE.

"A la vista de las consideraciones anteriores se somete al parecer de las partes la cuestión de si, pese a la vigencia de la Directiva de Retorno y su no trasposición por el Estado español, es admisible que quienes estén en situación irregular en España no se sometan a una orden de retorno, con las excepciones particulares que la misma norma comunitaria autoriza, sino que se les reconozca un derecho de residencia temporal con carácter general y por el mero hecho de la estancia irregular en España", se plantea el Supremo.

Las dudas del Supremo se centran especialmente en las disposiciones adicionales 20.ª y 21.ª, que permiten regularizar la situación de determinados extranjeros que ya se encontraban en España y, en algunos casos, ordenar el archivo de procedimientos de expulsión. La Sala recuerda además el principio de "cooperación leal" entre los Estados miembros y la Unión Europea y cuestiona si la regulación española puede resultar compatible con el marco comunitario.

En este sentido, algunas de las partes ya se han pronunciado acerca de la intromisión de la norma aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en el Reglamento Europeo. De hecho, la Asociación Hazte Oír ya lo denunció en Europa. Esta posición podría llevar al Supremo a paralizar cautelarmente la norma.