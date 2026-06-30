La Complutense sanciona a Monedero con un año de suspensión por acoso sexual a varias alumnas

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha resuelto sancionar al profesor de Ciencias Políticas Juan Carlos Monedero con un año de suspensión de funciones por acoso sexista a varias alumnas. La universidad considera los hechos una falta muy grave, según han adelantado El País.

La decisión llega después de que la vía penal quedara archivada. A comienzos de junio, la Fiscalía decidió no continuar con la investigación abierta sobre el exdirigente de Podemos al concluir que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito. Aun así, la UCM optó por mantener abierto su procedimiento interno, que ahora ha culminado con una sanción disciplinaria.

La Complutense no ha confirmado oficialmente esta resolución y se remite a la "protección de datos" para no ofrecer detalles sobre el expediente.

La Fiscalía archivó la causa penal

Aunque el Ministerio Público descartó recorrido penal en el caso, sí recogió en su análisis comportamientos que consideró impropios de un docente universitario. En concreto, señaló que Monedero utilizó expresiones "inadecuadas" y profirió insultos machistas hacia alumnas.

La Fiscalía calificó estas conductas como "inadecuadas, improcedentes, fuera de lugar y reprochables moralmente, sobre todo de quien se dedica a enseñar y a quien se le exige una cierta responsabilidad social vinculada a transmitir unos valores éticos".

Pese a ello, consideró que los hechos no alcanzaban la gravedad necesaria para encajar en un ilícito penal. Según argumentó, para apreciar delito debería haberse producido un trato degradante de mayor intensidad, con reiteración o con un menoscabo grave de la integridad moral de las afectadas.

Denuncia interna y apertura del expediente

El expediente disciplinario de la Complutense se abrió en febrero de 2025, después de que una alumna activara el protocolo de actuación contra el acoso sexual y/o sexista de la universidad y presentara una denuncia formal contra Monedero.

Ese mismo día, elDiario.es publicó una información en la que se revelaba que dos mujeres habían alertado a Podemos en septiembre de 2023 sobre presuntos comportamientos machistas del profesor en entornos vinculados al partido. Entre esos comportamientos figuraban supuestos "manoseos" a mujeres jóvenes.

Monedero rechazó entonces todas las acusaciones.

Baja laboral, suspensión cautelar y regreso a clase

Tras hacerse pública la investigación interna, Monedero solicitó la baja laboral, según comunicó la Facultad de Ciencias Políticas.

Posteriormente, en marzo, la Complutense acordó apartarle cautelarmente de sus funciones docentes durante seis meses, el plazo máximo permitido mientras se resuelve un procedimiento de esta naturaleza.

Una vez agotado ese periodo sin resolución definitiva, el profesor regresó a las aulas. Antes de ello, en abril de 2025, la universidad también decidió trasladar el expediente a la Fiscalía, una posibilidad prevista en el protocolo de la UCM cuando aprecia indicios de especial gravedad.

Hechos denunciados

Los hechos investigados se remontan al curso académico 2021-2022 y, según la denuncia presentada ante la Complutense, afectaron a varias alumnas.

Las conductas recogidas en el expediente son las mismas que la Fiscalía examinó durante su investigación. Aunque el Ministerio Público descartó la vía penal, la universidad ha considerado finalmente que esos comportamientos sí merecen reproche disciplinario, lo que ha derivado en la sanción de un año de suspensión de funciones para Monedero.