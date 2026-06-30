La trama Sepi se convierte en macrocausa de corrupción: los investigadores calculan un centenar de imputados y testigos

La trama Sepi se ha convertido en una macrocausa de corrupción que salpica al Gobierno de Pedro Sánchez. Los investigadores calculan que el número de imputados y testigos que serán llamados a declarar en sede judicial superará el centenar. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está adscrita al Ministerio de Hacienda.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado este lunes a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y a otras 24 personas en la causa en la que investiga los presuntos amaños de contratos del ente público a cambio de mordidas. Tal y como avanzó LD el pasado mes de febrero, también se ha visto salpicada en la trama la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), Mª de la Concepción Ordiz Fuertes. Ordiz Fuertes fue designada por la ministra María Jesús Montero y también ha sido imputada por Pedraz.

Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital aseguran que "los investigadores calculan que en esta trama corrupta se alcanzará el centenar de imputados y testigos, que serán citados a declarar por el juez Pedraz. Se trata de una gran macrocausa de corrupción descomunal que afecta al Gobierno socialista. La investigación no ha hecho más que comenzar. La instrucción del caso por parte del juez Pedraz se encuentra en una fase muy incipiente", añaden.

"La exministra de Hacienda y actual líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, se encuentra al límite de poder ser imputada. Hay indicios ya que apuntan contra Montero al ser la máxima responsable de la Sepi, al depender esta institución del Ministerio de Hacienda que dirigía", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "la trama Sepi es muy grave y no se puede descartar que la rama de la causa sobre las cloacas del PSOE pueda culminar en la imputación de la actual directora de la Guardia Civil Mercedes González o del director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, Manuel Llamas. Habrá que esperar a las declaraciones de todos los mandos de la Benemérita", concluyen.

Pedraz comenzó investigando los presuntos amaños en contratos por parte del expresidente de la Sepi Vicente Fernández, la fontanera socialista Leire Díez y el socio de Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso. La propia investigación le ha llevado a destapar las presuntas prácticas ilícitas de las cloacas del PSOE convirtiendo el caso en una macrocausa de corrupción en la que ahora añade a otros 25 imputados. En esta rama de la causa, se investiga la comisión de los delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación administrativa y organización criminal.

Los 25 nuevos imputados

Entre los 25 nuevos investigados por el juez Santiago Pedraz se encuentra la actual presidenta de la Sepi; así como varios implicados en el caso Forestalia, como su expresidente Fernando Samper y sus supuestos testaferros, Eduardo y Roberto Pérez Águeda. Entre estas también se encuentra el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga. Este cargo se encuentra ahora en manos del exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón. Asimismo, el juez instructor cita como investigados a numerosos altos cargos repartidos por numerosas instituciones públicas como la exconsejera de Medioambiente de Castilla-La Mancha y ahora directora corporativa de Enusa, Rosario Arévalo; al directivo de Acciona Francisco Javier López Buciega; el abogado Juan Antonio Carrillo Donaire; la directora de desarrollo corporativo de Isdefe, Teresa Castillo Pasalodos; o el director gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, José Ramón Sempere Vera.

El magistrado identifica otros seis cargos o excargos de la Sepi para los que ha encontrado indicios suficientes de delito: Julián Mateos Aparicio Prieto; Miguel Ángel Figueroa Teva; Miguel Ángel Santiago Mesa; Carlos López de las Heras; Rosario Martín Manzanedo; y Fernando Albert Aragón. Así, habría que sumarle la imputación de un alto cargo del Ministerio de Hacienda, María de la Concepción Ordiz Fuertes. Además, se encuentran como imputados el expresidente de la empresa vasca Tubos Reunidos SA, Francisco Irazusta Rodríguez; y su subordinado Jesús Pérez Rodríguez Urrutia. Los nuevos investigados restantes son: Félix Azcona Lacarra, Antonio José Sánchez Campos, Carmelo Aznárez Pellicer –asesor fiscal de Santos Cerdán— y Juan Ignacio Fernández-Micheltorena.

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