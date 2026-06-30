Los embalses españoles se sitúan en el 78,4% y todas las cuencas superan la mitad de capacidad

La situación hidrológica en España continúa mostrando datos muy positivos a las puertas de los meses centrales del año. Según las cifras oficiales facilitadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los embalses nacionales albergan un total de 43.955 hectómetros cúbicos de agua. Este volumen sitúa la provisión nacional en un holgado 78,4% sobre el total de su capacidad de almacenamiento.

El dato más destacable de este último balance estadístico es que ninguna de las demarcaciones hidrográficas cae por debajo del 50%, lo que garantiza el suministro tanto para el consumo de la población como para las demandas del sector primario. La distribución de las últimas precipitaciones ha jugado un papel fundamental en este escenario, habiendo beneficiado muy especialmente a la vertiente atlántica del país. Por el contrario, las lluvias han sido significativamente más escasas en la vertiente mediterránea, si bien el registro máximo de precipitación acumulada durante este periodo se ha localizado en la ciudad de San Sebastián, con 39,9 litros por metro cuadrado.

Si se analiza la situación desglosada por territorios, las cuencas internas de Cataluña lideran la estadística con un 91,3%, un nivel que permite encarar los próximos meses con total garantía. Le siguen muy de cerca las cuencas del País Vasco, que alcanzan un excelente 85,7%. Todo el norte peninsular mantiene una tónica general de abundancia hídrica: la demarcación del Cantábrico Oriental se encuentra al 80,8% y el Cantábrico Occidental registra un 83,7%.

En lo que respecta a los grandes ríos de la vertiente atlántica y el sur peninsular, los porcentajes también invitan a la tranquilidad. La demarcación del Guadalete-Barbate roza el 85% (alcanza concretamente un 84,7%), mientras que la cuenca del Duero se sitúa en un sólido 83%. El Guadalquivir, tradicionalmente sometido a un fuerte estrés por las extensas zonas de regadío, se encuentra al 82,6%. Por su parte, la suma del Tinto, Odiel y Piedras marca un 81,7%, el Guadiana llega al 81,2% y la cuenca del Ebro consolida un 80,9%.

En la franja con niveles ligeramente inferiores, aunque igualmente destacables y por encima de la media histórica reciente, se encuentra el Miño-Sil superando el 79%. La cuenca mediterránea andaluza se estabiliza en un 74,4% y el Tajo registra un 72,4%. Finalmente, Galicia Costa se sitúa en el 69,3%, seguida por el Júcar al 64,2% y la cuenca del Segura con un 58,5%, cifras que reflejan una evidente mejora respecto a ejercicios anteriores y aseguran la disponibilidad de los recursos.