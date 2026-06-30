El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no se ha movido ni un milímetro de la complicada posición en la que se ha situado en las últimas semanas, después de quedar patente que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, mintió sobre sus reuniones con Leire Díez, la fontanera del PSOE cuya cloaca de apoyo a Pedro Sánchez está siendo investigada por la Audiencia Nacional.

Durante su comparecencia en la Comisión de investigación sobre la trama corrupta de Koldo y Ábalos en el Senado, en la que tiene la obligación legal de decir la verdad, ha vuelto a mostrar su respaldo a la máxima responsable política del Instituto Armado, pese a que los informes de la UCO han dejado claro que se reunió con Leire Díez, lo negó cuando salió a la luz en un primer momento y luego reconoció los encuentros.

"No tengo ninguna duda sobre el buen hacer de la directora de la Guardia Civil. Ni Leonardo Marcos –el anterior director general del Instituto Armado– ni Mercedes González están siendo investigados. La directora general no me ha dado razones contradictorias sobre sus encuentros con Leire Díez. No me tiene que contar sus encuentros privados, pero sí aquellos que tengan que ver con el Ministerio, como hizo, si no sería causa de cese inmediato", ha dicho primero.

"Con la directora de la Guardia Civil yo despacho y mi confianza sigue siendo plena (…) Me la creo porque después de la reunión con Leire Díez en la que ésta le propuso que se rehabilitara al comandante Villalba ésta se levantó del encuentro, se fue y me dijo lo que había pasado. Me lo dijo directamente. Por eso la creo firmemente", ha mantenido posteriormente el ministro del Interior.

También ha querido alejar las andanzas de la trama corrupta del departamento que él dirige, pese a que la líder de la cloaca investigada se reunió con la directora general de la Guardia Civil, pese a que Mercedes González haya borrado sus mensajes de wasap con la fontanera del PSOE, y pese a que la justicia investiga la apertura de informaciones reservadas a guardias civiles que investigaban asuntos que molestaban a la fontanera socialista.

En un primer momento ha ubicado la trama corrupta "fuera del Ministerio del Interior". Unos minutos después ha vuelto a apuntalar esta idea: "Creo que este caso determina el buen hacer de las estructuras del Ministerio del Interior. A diferencia de en otras épocas, independientemente del alcance que tenga la trama a la que nos estamos refiriendo, no mancha en modo alguno al Ministerio del Interior. Mi Ministerio es un Ministerio limpio".

Marlaska ha negado asimismo que haya cambiado de versión respecto a las reuniones entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil y que tenga intención de dimitir de su cargo, tal y como le han pedido varios senadores de la oposición. "Creo que he dado una versión y no cinco versiones. Seguiré como ministro mientras tenga la confianza del presidente del Gobierno", ha mantenido.

Incapaz de explicar el baile de fechas

Si el ministro lo ha pasado mal durante los interrogatorios de los senadores de UPN (María del Mar Caballero) y Vox (Ángel Pelayo Gordillo) su peor momento ha llegado sin lugar a dudas cuando ha llegado el turno del PP y senador Fernando Martínez Maíllo, que le ha mantenido contra las cuerdas durante más de 50 minutos (los populares han contado con el doble de minutos de los que han tenido tanto UPN como Vox).

El ministro ha sido incapaz de explicar por qué entre el 2 de abril de 2024 –fecha en la que González le explicó la reunión con Leire Díez en la que salió el tema del comandante Villaba- y el 4 de junio de 2026 –fecha del comunicado de la Guardia Civil reconociendo los encuentros de González con la fontanera– respondieron hasta 10 veces en el Congreso y el Senado negando cualquier tipo de reunión entre ambas cuando ya sabía al menos de un encuentro.

Y es que lo llamativo es que Marlaska ha dicho que las respuestas parlamentarias en las que ese encuentro se había negado habían sido redactadas por su equipo pero supervisadas por él, es decir, que sabía por qué se estaba preguntando y qué era lo que se estaba respondiendo.

Tampoco ha sido capaz de explicar por qué la directora de la Guardia Civil no le explicó que había tenido otras dos reuniones anteriores con Leire Díaz a la del 2 de abril de 2024 y no se lo contó hasta que fueron desveladas en torno al 3 de junio de 2026 al hacerse público un informe presentado por la UCO ante la Audiencia Nacional dentro de la causa que investiga a las cloacas del PSOE.

Marlaska tampoco ha sabido explicar por qué González se reunió por primera vez con Leire Díez sólo seis días después de tomar posesión como directora del Instituto Armado (24 de septiembre de 2024) y tan sólo 14 días después de que El Confidencial desvelara que la fontanera del PSOE era la responsable de unas cloacas montadas en el PSOE para acabar con las causas judiciales que acosaban al Gobierno.

Tampoco por qué Leire Díez agendó en su móvil el encuentro con la "directora general de la Guardia Civil" tan sólo dos días después de que Mercedes González tomara posesión o qué hablaron entre ambos en los mensajes de wasap que se enviaron después de la reunión crítica en la que se habló de rehabilitar al comandante Villalba y que han sido borrados porque Mercedes González activó el borrado automático a las 24 horas de ese chat.