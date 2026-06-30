Marlaska respalda a la directora de la Guardia Civil, dice que la trama Leire no entró en Interior y se niega a dimitir

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no se ha movido ni un milímetro de la complicada posición en la que se ha situado en las últimas semanas, después de quedar patente que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, mintió sobre sus reuniones con Leire Díez, la fontanera del PSOE cuya cloaca de apoyo a Pedro Sánchez está siendo investigada por la Audiencia Nacional.

Durante su comparecencia en la Comisión de investigación sobre la trama corrupta de Koldo y Ábalos en el Senado, en la que tiene la obligación legal de decir la verdad, ha vuelto a mostrar su respaldo a la máxima responsable política del Instituto Armado, pese a que los informes de la UCO han dejado claro que se reunió con Leire Díez, lo negó cuando salió a la luz en un primer momento y luego reconoció los encuentros.

"No tengo ninguna duda sobre el buen hacer de la directora de la Guardia Civil. Ni Leonardo Marcos –el anterior director general del Instituto Armado– ni Mercedes González están siendo investigados. La directora general no me ha dado razones contradictorias sobre sus encuentros con Leire Díez. No me tiene que contar sus encuentros privados, pero sí aquellos que tengan que ver con el Ministerio, como hizo, si no sería causa de cese inmediato", ha dicho primero.

"Con la directora de la Guardia Civil yo despacho y mi confianza sigue siendo plena (…) Me la creo porque después de la reunión con Leire Díez en la que ésta le propuso que se rehabilitara al comandante Villalba ésta se levantó del encuentro, se fue y me dijo lo que había pasado. Me lo dijo directamente. Por eso la creo firmemente", ha manteniendo posteriormente el ministro del Interior.

También ha querido alejar las andanzas de la trama corrupta del departamento que él dirige, pese a que la líder de la cloaca investigada se reunió con la directora general de la Guardia Civil, pese a que Mercedes González haya borrado sus mensajes de wasap con la fontanera del PSOE, y pese a que la justicia investiga la apertura de informaciones reservadas a guardias civiles que investigaban asuntos que molestaban a la fontanera socialista.

En un primer momento ha ubicado la trama corrupta "fuera del Ministerio del Interior". Unos minutos después ha vuelto a apuntalar esta idea: "Creo que este caso determina el buen hacer de las estructuras del Ministerio del Interior. A diferencia de en otras épocas, independientemente del alcance que tenga la trama a la que nos estamos refiriendo, no mancha en modo alguno al Ministerio del Interior. Mi Ministerio es un Ministerio limpio".

Marlaska ha negado asimismo que haya cambiado de versión respecto a las reuniones entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil y que tenga intención de dimitir de su cargo, tal y como le han pedido varios senadores de la oposición. "Creo que he dado una versión y no cinco versiones. Seguiré como ministro mientras tenga la confianza del presidente del Gobierno", ha mantenido.

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