Una gasolinera gallega asume las averías tras servir gasolina con gasóleo por un fallo en la descarga

La gasolinera Repsol El Jardín de Ribadeo (Lugo) ha informado de que la gasolina 95 suministrada el pasado sábado 27 de junio entre las 12.49 y las 17.19 horas contenía una mezcla con gasóleo debido a un error durante la descarga del combustible desde un camión cisterna. El establecimiento ha pedido disculpas a los clientes afectados y ha anunciado que se hará cargo de las averías derivadas de la incidencia.

Según explica la propia estación de servicio en un comunicado difundido en sus redes sociales, la incidencia se produjo durante la descarga del camión cisterna que abastecía la instalación. Como consecuencia, la gasolina 95 dispensada durante ese intervalo horario contenía una mezcla con gasóleo.

Qué deben hacer los clientes afectados

La gasolinera recomienda a aquellas personas que repostaron entre las 12:49 y las 17:19 horas que comuniquen la incidencia a su compañía aseguradora para solicitar asistencia en carretera lo antes posible.

Además, ha habilitado un formulario específico para recopilar los datos de los afectados y facilitarles la información necesaria sobre la gestión del incidente. También ha puesto a disposición de los clientes un teléfono de atención.

El establecimiento ha señalado que no será necesario conservar el ticket de repostaje para acreditar que el vehículo resultó afectado. Según explica, podrá verificar los suministros realizados durante el periodo afectado mediante las grabaciones de sus cámaras de seguridad, identificando los vehículos por su matrícula.

En el comunicado, la estación de servicio pide "disculpas sinceras" a los clientes y afirma que se hace responsable de las averías derivadas de este incidente. La gasolinera lamenta las molestias ocasionadas y asegura que contactará con los afectados para tramitar cada caso.