Una segunda denuncia contra la Ley de Nietos pide a Europa que intervenga ante la maniobra "electoral" de Sánchez

Una segunda actuación contra la Ley de Nietos interpuesta por la asociación Hazte Oír pide a la Comisión Europea que intervenga ante la presunta manipulación del censo electoral, que también afectaría a los comicios europeos.

La Ley de Nietos ha sido impulsada por el Ministerio de Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres generando una denuncia interpuesta por el partido Iustitia Europa ante la Junta Electoral Central (JEC) por, a ojos del partido, estar manipulando el censo electoral por medio del voto CERA; es decir, el voto extranjero. La ley permitirá votar a nietos de españoles que no hayan pisado España. La mayoría de estas personas residen en países como México, Cuba o Argentina.

Según ha podido saber Libertad Digital, la Asociación Hazte Oír se ha unido al planteamiento del partido de Luis María Pardo asegurando en una denuncia ante la JEC que existe riesgo para la integridad del voto exterior. "La conjunción de un censo masivo de personas que, mayoritariamente, no manifiestan intención de ejercer el sufragio activo en España, con la inexistencia de un mecanismo que permita al elector del CERA verificar si su papeleta ha sido o no emitida en su nombre, crea las condiciones para que la integridad del voto exterior no pueda ser garantizada", argumenta la denuncia ante la JEC.

Además, la asociación ha acompañado esta denuncia con un escrito dirigido a Bruselas en el que piden a la Comisión de Peticiones de la UE que estudie el caso de la Ley de Nietos para que inste a la Comisión Europea a evaluar si la ley es compatible con lo recogido en las normas europeas. Por ello, solicita a la Comisión que "adopte cuantas medidas resulten oportunas en el ámbito de sus competencias para salvaguardar la integridad de la ciudadanía de la Unión, la libre circulación y la confianza mutua entre Estados miembros".

En este marco, la asociación advierte a la Comisión que la Ley de Nietos está produciendo cambios significativos en el censo electoral español y que ello podría repercutir directamente en las elecciones al Parlamento Europeo, a las que podrá votar cualquiera que tenga nacionalidad española.

"Ambas medidas, consideradas conjuntamente, amplían a gran escala el número de personas con acceso a la ciudadanía de la Unión, a la libre circulación y al censo electoral. Procede subrayar que el censo electoral español es único para toda clase de elecciones, incluidas las del Parlamento Europeo, de modo que una alteración masiva del cuerpo electoral no solo incide en los comicios internos, sino también en la composición de la representación española en la Eurocámara y, con ello, en la integridad de los procesos electorales europeos. Sin que corresponda a esta parte calificar las intenciones políticas subyacentes, lo cierto es que la magnitud y celeridad de ambas operaciones, unidas a sus efectos transfronterizos automáticos, justifican un escrutinio europeo que verifique su compatibilidad con el acervo de la Unión y preserve la confianza mutua entre Estados miembros", asevera el escrito.