Con la ley de Nietos, a por las provincias de ultramar

¿Debe tener el derecho de voto en un país alguien que jamás ha residido allí? La discusión que ha desatado la Ley de Nietos o, para ser más precisos, la manera en que se está aplicando, se ha tenido muchas veces en Galicia a cuenta de la quinta provincia, esa que aparece en las autonómicas y tiene al grueso de su población en Argentina. Hace un par de años, esta provincia congregaba a casi el veinte por ciento del censo electoral de la región. No ha sido una discusión cómoda. Los lazos de Galicia con la emigración son fuertes y antiguos. Mejor no meneallo, se han dicho los partidos. En consecuencia, lo que hacen es llevar sus campañas electorales allende el océano. El voto rogado, instaurado en 2011, fue recibido, en general, como un paliativo necesario. El paliativo se suprimió hace cuatro años. Con Pedro Sánchez, mira tú. La discusión, en Galicia, no ha llevado a ninguna parte. La razón principal, sentimientos al margen, es que la quinta provincia no ha inclinado la balanza en ninguna elección. Eso puede cambiar.

Con la instrucción de la Dirección General de Servicios Jurídicos y Fe Pública, que interpreta la Ley de Nietos de forma extensiva, la cuestión no se ciñe a los descendientes de exiliados. Por ello, hay casi dos millones y medio de solicitudes. De aquí a la próxima convocatoria, el censo electoral español puede engordar en más de un millón de votantes. Muchos no han vivido nunca en España, pero podrán tomar decisiones sobre su Parlamento, su Gobierno y su política, si quieren hacerlo. La idea de que la mayoría no lo hará es reconfortante. Uno puede confiar en su sentido de la responsabilidad y yo confío. Pero va a pasar lo que ha pasado en Galicia, multiplicado: los partidos harán campaña al otro lado del charco, harán promesas –más nacionalidades, más derechos, más de todo– y tratarán de que la participación aumente a su favor. En el instante en que el voto de esas nuevas provincias, las de ultramar, incline la balanza en unas generales, la tenemos liada.

La discusión hay que tenerla antes, aunque haya gente que no quiere que se tenga. Hay que tenerla, en realidad, justo porque hay gente que no quiere. ¿A qué vienen los melindres? El Gobierno y parte de la prensa montan un escándalo preventivo y amedrentador. Con un punto de histeria, alertan de que es irresponsable poner en duda la limpieza de nuestro sistema electoral. Pues no se escandalicen tanto los de Don Limpio. Al PP gallego se le acusa periódicamente desde la izquierda de "carretaxe" de votantes y otras prácticas impuras y fraudulentas. Hace una década se acusó a Cospedal de cambiar la ley electoral castellano-manchega para favorecer al PP y no hubo un clamor contra los acusadores por poner en duda la limpieza. A lo de Cospedal lo llamaron "gerrymandering", que es el trucaje electoral que suele hacerse ahora, y en democracias muy señeras. No se rompen urnas ni se meten votos falsos, pero se rediseñan las circunscripciones para favorecer a un partido y perjudicar a otro.

Desde que en el mundo hay elecciones, se inventan trampas y trucos para adulterarlas. Hay que verlos venir y cortarlos de raíz. Puede ser una casualidad que, en el mismo año del Señor, un Gobierno elimine el voto rogado, apruebe una ley de Nietos para dar la nacionalidad a los descendientes de exiliados y emita una instrucción para que no haya que demostrar el exilio. Pero si resulta que la autora de la instrucción, entonces directora del organismo de largo nombre, es hermana de un dirigente del PSOE y alto miembro del Gobierno, entonces, estamos frente a una serie de casualidades absolutamente extraordinaria. Y, en cualquier caso, frente a discípulos de Romanones, un político que sabía bien de qué va esto. "Hagan ustedes las leyes y déjenme los reglamentos".