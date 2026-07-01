Funcionarios denuncian que empresas de la dictadura cubana participen en la tramitación de la nacionalidad española

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha reclamado al Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares un refuerzo urgente en los consulados de España en Iberoamérica ante el riesgo de colapso por las más de 2,5 millones de solicitudes registradas -de las cuales más de 544.000 han sido aprobadas- para obtener la nacionalidad española, en el marco de la aplicación de la Ley de Nietos impulsada por el Ministerio de Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres.

Ante este caos y falta de personal en los consulados, el sindicato ha denunciado en un comunicado que el Gobierno de Pedro Sánchez deje esta función tan relevante en manos de trabajadores de empresas públicas como Ineco en el caso de Argentina, o la empresa cubana Palco, dependiente del castrismo. Fórmula ya utilizada por el Ejecutivo socialista en España con la empresa pública Tragsa para agilizar el proceso de regularización masiva de inmigrantes.

Apenas 100 trabajadores para cientos de miles de solicitudes

Según los datos recabados por CSIF en la mayoría de embajadas con mayor volumen de trabajo, las plantillas se están viendo desbordadas debido a las cientos de miles de solicitudes diarias. En este sentido, México solo cuenta con 114 trabajadores, de los cuales solo 18 son funcionarios, mientras que en Argentina son 200 personas de personal y solo 20 funcionarios y en Cuba solo se dispone de 65 trabajadores, de los cuales 18 son funcionarios.

Por esta escasez de trabajadores, CSIF ha pedido al Ejecutivo adaptar las plantillas al volumen de trabajo con empleados públicos, con el fin de dar seguridad jurídica al tratamiento de los datos personales, así como a los funcionarios actualmente encargados de resolver los expedientes y que se van a ver superados. CSIF critica que el Gobierno cuente con empresas de terceros países para validar estos documentos de tanta relevancia.

"La legislación española establece que el ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o la salvaguarda de los intereses generales está reservado exclusivamente a los funcionarios de carrera. Este principio garantiza la objetividad, imparcialidad y profesionalidad en la actuación de la Administración, cuestión que puede verse conculcada con la atribución de estas potestades públicas a terceros", defiende CSIF en el comunicado.

"Reclamamos que se dote de los medios suficientes al personal en el exterior y que se les permita ejercer su labor al margen del debate y el enfrentamiento político que ha suscitado la aplicación de la ley de memoria democrática. Los empleados públicos son profesionales a los que hay que proteger y salvaguardar su independencia", concluye en su escrito el sindicato.