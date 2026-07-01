El abogado de Vito Quiles, sorprendido por la orden de busca y captura: "Estamos personados en 5 juzgados"

"No tenemos constancia", ha contestado en declaraciones a Libertad Digital el abogado de Vito Quiles, Juan Gonzalo Ospina, quien no ha dejado de mostrar su sorpresa por una orden de búsqueda y captura que llega pese a que Quiles está personado con abogado y procurador en cinco juzgados.

Ahora mismo, Quiles está personado en el Juzgado número 3 de Sevilla por una causa con Facua; en el 23 de Madrid por el caso de Sarah Santaolalla; en el Juzgado número 2 de Majadahonda contra Begoña Gómez, en el Juzgado número 20 de Madrid y en el Juzgado número 5 de Alicante.

El abogado insiste en que "no tenemos constancia" y otras fuentes de su defensa conjeturan que se trata "de una maniobra para buscar el tuit o un intento de amedrentarlo".

Para Ospina, no es ni normal ni habitual que se le dicte una orden de busca y captura cuando está personado en cinco juzgados con abogado y procurador, y menos aún que se hayan enterado de la orden por los periódicos.

El propio Quiles ha reaccionado en X a la orden de detención, tras trascender que la Policía se habría presentado en EDA TV para el arresto. El periodista no se hallaba en la redacción, según El País.

Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción. Ni un paso atrás. — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) July 1, 2026

"El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción. Ni un paso atrás", ha dicho Quiles tras denunciar una "campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez" tras su encuentro con Begoña Gómez.