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El abogado de Vito Quiles, sorprendido por la orden de busca y captura: "Estamos personados en 5 juzgados"

El abogado insiste en que "no tenemos constancia" y otras fuentes de su defensa conjeturan que se trata "de un intento de amedrentarlo".

El abogado insiste en que "no tenemos constancia" y otras fuentes de su defensa conjeturan que se trata "de un intento de amedrentarlo".
Juan Gonzalo Ospina (i), conversa en un coche con su cliente Vito Quiles. | Ospina Abogados

"No tenemos constancia", ha contestado en declaraciones a Libertad Digital el abogado de Vito Quiles, Juan Gonzalo Ospina, quien no ha dejado de mostrar su sorpresa por una orden de búsqueda y captura que llega pese a que Quiles está personado con abogado y procurador en cinco juzgados.

Ahora mismo, Quiles está personado en el Juzgado número 3 de Sevilla por una causa con Facua; en el 23 de Madrid por el caso de Sarah Santaolalla; en el Juzgado número 2 de Majadahonda contra Begoña Gómez, en el Juzgado número 20 de Madrid y en el Juzgado número 5 de Alicante.

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El abogado insiste en que "no tenemos constancia" y otras fuentes de su defensa conjeturan que se trata "de una maniobra para buscar el tuit o un intento de amedrentarlo".

Para Ospina, no es ni normal ni habitual que se le dicte una orden de busca y captura cuando está personado en cinco juzgados con abogado y procurador, y menos aún que se hayan enterado de la orden por los periódicos.

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