El duro repaso a Marlaska de un subinspector de Policía: "¿Piensan que somos tontos?"

El subinspector de Policía y portavoz de JuntosPOLGC, Alfredo Perdiguero, ha puesto en duda este miércoles en La noche de Cuesta, de esRadio, las explicaciones de Fernando Grande-Marlaska en el Senado sobre los encuentros entre la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y la fontanera del PSOE, Leire Díez.

"Empieza diciendo que la directora, bajo ningún concepto, conocía a Leire. Luego cambió el mensaje a que estuvo solamente tomando unos cafés y fuera de la sede. La tercera versión fue que se reunió para revisar al comandante Villalba. Luego dijo que eran más que dos encuentros y luego acabó diciendo que eran tres cafés", ha dicho sobre las declaraciones del ministro del Interior. Ante ese cambio, se ha preguntado: "¿Alguien en sano juicio, aunque retuerza el mensaje como quiere retorcerlo, puede justificarlo?".

El portavoz de JuntosPOLGC también ha rechazado la afirmación de que González no conociera previamente a Leire Díez. En ese sentido, ha asegurado que resulta difícil creer que una persona ajena pudiera acceder con esa facilidad a la directora general de la Guardia Civil para mantener un encuentro. "¿En serio cualquier persona tiene acceso a esta mujer, con seis días en el cargo, para salir a tomar café sin conocerla de nada?", ha planteado.

"Es que esto es increíble. Yo no me puedo creer que no la conociese antes de eso. Es decir, que alguien pensara que llamo yo a la directora general y le digo 'mire, que soy Alfredo, nos vamos a un café mañana'. Venga, por favor, vamos a tener un poco de sentido común", ha pedido.

Durante la entrevista en esRadio, Perdiguero también ha advertido que han localizado un vídeo publicado en la página web de Correos en el que aparecen juntos Marlaska y Leire Díez durante la presentación de un sello hace tres o cuatro años, cuando ella trabajaba en la empresa pública. "Así que ya por lo menos en un acto reconoce que la ha visto", ha afirmado.

"Marlaska en ningún momento ha dicho por qué ha reconocido que le informó de un encuentro y no ha dicho para qué", le ha planteado entonces el presentador, Carlos Cuesta. Ante esto, el entrevistado ha respondido: "Hablamos de que se lo dijo en abril de 2025. Hace escasas semanas es cuando él dijo que no se había juntado nunca bajo ningún concepto. En abril de 2025 ya hace unos días mintió en primera instancia. En segunda, tú has dicho que la directora reconoce dos encuentros. Él, en la conferencia de ayer dijo que se había tomado tres cafés. Por tanto, alguien miente otra vez. ¿Realmente es que piensan que somos tontos y nos va a dar igual? Porque es que es absurdo".

Perdiguero ha defendido que basta con "ajustar todas las comparecencias a los informes de la UCO y luego a las agendas de la tal Leire" para comprobar las contradicciones que existen en las versiones del ministro. "Y aún así sigue en su puesto, aún así va a justificar, y aún así se va a mantener en su puesto de trabajo. Esto tenlo claro", ha lamentado el subinspector de Policía en el final de la entrevista.