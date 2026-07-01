El etarra 'Kantauri' disfrutará de tres días de permiso con el criterio en contra de Vigilancia Penitenciaria

La Audiencia Nacional ha autorizado la concesión de un permiso ordinario de tres días de salida de prisión al sanguinario Javier Arizkuren Ruiz, alias Kantauri, exdirigente de la banda terrorista ETA condenado por nueve asesinatos, entre ellos el del dirigente socialista Fernando Múgica Herzog.

La decisión se produce pese a la negativa previa del Centro Penitenciario de Pamplona y del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que había considerado la medida "difícil de entender socialmente".

Un permiso autorizado pese al criterio penitenciario

La resolución ha sido dictada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha estimado el recurso presentado por el interno. El Juzgado de Vigilancia había rechazado inicialmente la solicitud al considerar que no constaba la realización de programas específicos de reinserción para delitos violentos ni formación en justicia restaurativa, además de subrayar que el preso mantiene causas judiciales pendientes.

Sin embargo, el Tribunal ha considerado que concurren los requisitos legales para la concesión del permiso, ya que el recluso ha cumplido una parte significativa de su condena y se encuentra clasificado en segundo grado penitenciario.

Un histórico dirigente de ETA con múltiples condenas

Kantauri fue uno de los principales responsables del aparato militar de ETA, estructura de la que dependían los comandos operativos de la organización terrorista. Cumple condena por varios asesinatos, entre ellos el del dirigente del Partido Socialista de Euskadi Fernando Múgica Herzog (1996) y el del matrimonio formado por Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García (1998).

Además, el exdirigente etarra está pendiente de juicio por otros dos sumarios relacionados con el asesinato de Gregorio Ordóñez y el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, casos aún instruidos en la Audiencia Nacional. Precisamente, en unos días se cumple el aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco, asesinado el 13 de julio de 1997, un episodio especialmente recordado dentro de la macabra historia de la banda asesina ETA.

Argumentos del tribunal para autorizar la salida

La Sala de lo Penal ha valorado positivamente que el interno haya firmado un escrito de desvinculación de ETA en el que incluye una petición de perdón a las víctimas. También ha tenido en cuenta su solicitud de acogerse a programas de justicia restaurativa, aunque estos no se llegaron a desarrollar.

El Tribunal señala que el permiso concedido es de carácter limitado y encaja dentro del marco legal de los internos en segundo grado, con posibilidad de disfrutar de salidas de hasta siete días. La autorización establece varios requisitos, entre ellos la prohibición de participar en manifestaciones o actos públicos y de acercarse o comunicarse con familiares de las víctimas.

El interno, de 67 años, cumple condena con un límite máximo de 30 años de prisión, lo que fija su salida definitiva en 2030 según la documentación penitenciaria a la que ha accedido El Confidencial. Además, cuenta con un régimen de salidas parciales por motivos médicos bajo el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que no equivale a permisos ordinarios.

El Juzgado de Vigilancia había advertido de que la concesión del permiso resultaba "prematura y desaconsejable", subrayando la ausencia de programas de reinserción específicos y la existencia de procedimientos judiciales abiertos. Pese a ello, la Audiencia Nacional ha considerado proporcionada la concesión de tres días de salida, al entender que se ajusta al marco legal vigente para este tipo de situaciones y dar la razón a una apelación realizada por Kantauri, según exponen en el medio.