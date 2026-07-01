El expresidente Quiroga pide juzgar en Bolivia al "ratero" Zapatero

Los ecos de la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero están llegando a los países donde utilizó presuntamente su influencia. Es el caso de Bolivia, donde, según un informe de la UDEF, podría haber cobrado una mordida de 200.000 euros por interceder a favor de la empresa Grupo Gloria.

El expresidente boliviano Jorge Tuto Quiroga, que gobernó el país entre 2001 y 2002 y fue derrotado en los comicios del año pasado que enterraron a la extrema izquierda, afirmó este miércoles que la Justicia local debe procesarlo. Quiroga dijo a los medios que "es hora de que la Justicia —boliviana— actúe con prontitud" en este caso y también consideró que el tema en el que presuntamente está inmerso Rodríguez Zapatero "ya no es económico", sino "penal".

El también líder de Libre, la principal fuerza opositora en el Parlamento boliviano, tildó de "ratero" al exmandatario español y señaló que a los casos que afronta en España se suma el "robo" en la región boliviana de Chuquisaca, donde está radicada la empresa estatal Fábrica Nacional de Cementos (Fancesa), afectada en este caso.

Según Quiroga, Rodríguez Zapatero "siempre ha sido el canciller servil" de Nicolás Maduro y del exmandatario boliviano Evo Morales. "Y resulta que ahora este ratero estaba acá para robarle a los bolivianos y los chuquisaqueños. Se tiene que hacer justicia en ese tema", remarcó.

La semana pasada se conoció un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional de España, que sostiene que Rodríguez Zapatero participó en una "dinámica de intermediación e influencias" con autoridades de Bolivia orientada a "beneficiar los intereses" del Grupo Gloria, "mediando una contraprestación económica de 200.000 euros".

El informe de la UDEF conocido la semana pasada apunta a "la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes".

Incluye conversaciones de WhatsApp entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, así como varias agendas del expresidente en las que se mencionan contactos con figuras destacadas del Gobierno de Bolivia entre 2020 y 2025, incluidos el expresidente Luis Arce —2020-2025—, tres de sus ministros, el entonces procurador boliviano Ricardo Condori y la exembajadora de Bolivia en España entre 2007 y 2015, Carmen Almendras.

El caso en Bolivia involucra a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) en una disputa legal desde 2010 con Fancesa por la tenencia de acciones que permitirían a la primera empresa ampliar sus plantas regionales, lo que fue denunciado por la segunda como un caso de presunta competencia desleal, informa EFE.

Desde 2014, el caso involucró también al grupo peruano Gloria, actual accionista mayoritario de Soboce, que reclama una compensación por la reversión de esas acciones y mantiene litigios contra el Estado boliviano.

El expresidente Arce, quien está encarcelado preventivamente desde diciembre de 2025 por un caso de supuesta corrupción, negó estar involucrado "en ningún caso de tráfico de influencias" en favor de Soboce.