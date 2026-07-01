El PSOE ofreció asesoramiento gratuito en Argentina para obtener la nacionalidad española

Los argentinos nacionalizados por la vía de la polémica Ley de Nietos pueden llevar de nuevo a Pedro Sánchez al palacio de la Moncloa otros cuatro años más. Tal es así, que Argentina es el país con más expedientes aprobados para obtener el pasaporte español. En concreto, casi 200.000 descendientes de españoles exiliados en el país sudamericano ya han obtenido la nacionalidad española, según reconoció el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en un viaje a Argentina.

Todos ellos podrán votar en las próximas elecciones generales gracias a esta ley aprobada por el Ejecutivo y al Partido Socialista, que ha ofrecido durante los últimos meses asesoramiento gratuito y sin cita previa en sus sedes de Argentina para obtener la nacionalidad española con esta Ley de Nietos, según la información publicada por el PSOE en sus cuentas oficiales, consultada por Libertad Digital.

Los socialistas han anunciado esta ayuda a través de sus redes sociales de varios países sudamericanos, principalmente Argentina, en las que señalan que "si necesitas orientación para realizar tus trámites de ciudadanía, convenios bilaterales de seguridad social o consulares, en nuestra sede te asesorarán gratuitamente y sin cita previa".

Los "trámites de ciudadanía" de los que asesora el PSOE hacen referencia a todas las gestiones necesarias para obtener la nacionalidad española por la vía de esta Ley de Nietos. Entre la información aportada se incluye el asesoramiento sobre la documentación que debe presentarse, la solicitud de cita en el consulado, la tramitación del expediente y los distintos pasos administrativos necesarios para adquirir la ciudadanía española.

Anuncio del PSOE en Argentina sobre la Ley de Nietos

Una estrategia con todo el sentido, ya que, con diferencia, el país con más beneficiados es Argentina. Y es que solo los cinco consulados españoles en este país concentran alrededor del 40 % de todas las solicitudes. De hecho, el socialista César Mogo explicó en una charla hace unos meses cómo iban los avances de esta ley y señaló que Argentina tendrá más nacionalizados con derecho a voto "que el 95 % de ciudades españolas". Un país donde el PSOE tiene hasta cuatro sedes, incluida una en la Patagonia.

Nuevos votantes para dar un vuelco a las encuestas

Con este tipo de maniobras se puede comprobar como los socialistas han movilizado buena parte de la maquinaria electoral en varios países iberoamericanos, entre ellos la ya mencionada Argentina, para así poder revertir las encuestas que auguran una severa derrota a Pedro Sánchez. La punta de lanza en estas actividades electorales ha sido el senador y responsable del PSOE en el Exterior, César Mogo, que ha hecho una gira por varios países buscando nuevos votantes con esta Ley de Nietos.

Y no solo ha ejecutado esta estrategia electoral en Argentina, el PSOE también se ha dedicado a ayudar a los descendientes de españoles exiliados en otros países sudamericanos como México, Venezuela y Uruguay, donde la formación de Pedro Sánchez ha utilizado sus cuentas de redes sociales para informar sobre todos los detalles de la Ley de Nietos.

En este sentido, y contabilizando las solicitudes de todos los países, más de 2,5 millones de extranjeros ya han realizado los trámites necesarios para obtener el pasaporte español por esta vía que va a permitir votar de momento a más de 600.000 nuevos electores, en unos comicios donde un puñado de votos puede ser decisivo.

De ahí que la oposición y diversas organizaciones hayan denunciado que el objetivo final del Gobierno con esta norma sea manipular el voto exterior para ganar los comicios. Tanto el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como el líder de Vox, Santiago Abascal, han denunciado un más que posible "pucherazo" de Pedro Sánchez con esta inflación del censo electoral extranjero. Algo que tampoco han dejado pasar organizaciones como Iustitia Europa o Hazte Oír, que también han denunciado esta ley.