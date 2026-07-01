El Supremo abre una causa contra Alvise por un presunto delito de desorden público

El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como 'Alvise', por un presunto delito de desorden público por la publicación de imágenes en su canal de Telegram en relación a las protestas agrícolas de febrero de 2024. Esta causa se trata de la sexta que el Alto Tribunal abre contra el eurodiputado.

"Es cierto que la libertad de expresión, la libertad ideológica y el derecho de participación política protegen de forma especialmente intensa el discurso crítico frente al Gobierno, la denuncia de actuaciones policiales o la convocatoria de protestas. Pero tal protección no se extiende, sin más, a los llamamientos directos y públicamente difundidos a la ejecución de conductas que, por su número, organización, finalidad y riesgo generado, pueden integrar los presupuestos de los desórdenes públicos agravados", señala el auto de la Sala de lo Penal, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Sobre el contenido de su canal, la Sala explica que los "comentarios violentos" que realizan terceras personas dentro de su canal no se le pueden atribuir a Alvise. Sin embargo sí que pueden "ser considerados, con la cautela debida, como elemento contextual para valorar la recepción del mensaje, la potencialidad movilizadora del canal y el riesgo de que los llamamientos difundidos generasen dinámicas de actuación colectiva incompatibles con la preservación del orden público".

"La imputación provisional no descansa en esos comentarios ajenos, sino en las publicaciones atribuidas al canal controlado por el aforado y en su aptitud para incitar públicamente a conductas de bloqueo, colapso y enfrentamiento con los poderes públicos", precisa el auto.

De igual manera, el Supremo entiende que el contenido de su canal de Telegram "incorpora llamamientos reiterados a la ocupación, bloqueo y colapso de vías de comunicación, accesos urbanos, centros logísticos, puertos, refinerías y nodos de distribución; propone la utilización de vehículos propios para apoyar cortes circulatorios; alude a la necesidad de aprovechar la insuficiencia de efectivos policiales; y asocia la movilización a fórmulas de coordinación colectiva con aptitud para afectar de modo grave al orden público".