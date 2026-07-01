Espinosa de los Monteros recibe la expulsión oficial de Vox: "Adiós y gracias"

Miembro fundador de Vox y quien fuera su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha comunicado con un vídeo en las redes sociales que ha recibido la notificación de su expulsión oficial del partido, un proceso que la formación política abrió después de que Espinosa reclamara con otros críticos un congreso extraordinario.

"No me ha sorprendido, pero me ha dado un poco de pena", dice Espinosa en el mensaje, que viene acompañado de la canción de U2 I still haven’t found what I’m looking for ("Aún no he encontrado lo que busco"). Recuerda el exdirigente de Vox que ayudó a "crear y hacer crecer" el partido y evoca "los buenos tiempos": "Éramos pocos, muy pocos", dice entre imágenes de esa época y comentando la misión de entonces, "ofrecer a los españoles una opción más clara, más valiente y más libre".

Espinosa dice recordar "noches duras y muchos fracasos", pero también momentos como el de la llegada a las instituciones o su experiencia en el Congreso, de las más "intensas en su vida política". Mientras, intercala imágenes de rifirrafes con periodistas o políticos.

"Me voy del partido que ayudé a fundar", dice Espinosa apuntando que "España siempre merece la pena" y él "sigue en la defensa de las mismas ideas". "Lo mejor está por llegar. Adiós y gracias", dice el exdiputado, que dejó su escaño en 2023 y que hace un año lanzó el think tank Atenea pidiendo el "fin de las hostilidades" con el PP.