La acusacion popular se opone a que Peinado devuelva el pasaporte a Begoña Gómez: "Aumenta el riesgo de fuga"

La acusación popular unificada liderada por Hazte Oír se ha posicionado frontalmente en contra de ofrecer un permiso a Begoña Gómez para que viaje a Londres y Turquía junto con Pedro Sánchez a pesar de tener retirado el pasaporte.

La defensa de Begoña Gómez liderada por el exministro Antonio Camacho ha solicitado al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el magistrado Juan Carlos Peinado, que le devuelva su pasaporte para poder viajar junto a su marido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre los días 7 y 10 de julio a una reunión de la OTAN que se celebrará en Ankara, Turquía.

Según el escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, "el desplazamiento a Londres se produce inevitablemente encadenado al viaje previo a Ankara, siendo ambos tramos parte de una misma solicitud. La investigada partiría desde Turquía con destino a territorio británico en vuelo comercial y sin cobertura oficial alguna, lo que significa que, ya desde la salida de Ankara, quedaría fuera de todo control institucional español. Esta concatenación de desplazamientos no hace sino ampliar el período de exposición al riesgo de sustracción a la acción de la justicia, dificultando extraordinariamente cualquier mecanismo de supervisión".

Por ello, la acusación popular unificada cree que se produciría un aumento del riesgo de fuga, el cual se encuentra justificado anteriormente: "Autorizar cualquier salida al extranjero —sea cual sea el destino— supone un alzamiento, siquiera parcial, de tales medidas cautelares, que exige el más riguroso escrutinio y solo puede justificarse ante una necesidad imperiosa y debidamente acreditada. La asistencia a un acto de graduación, por íntimo que sea, no constituye necesidad de tal entidad cuando la investigada se halla formalmente procesada y pendiente de enjuiciamiento".

Además, la acusación popular unificada critica que el "deber" de primera dama al que hace referencia Begoña Gómez "carece de todo ordenamiento jurídico": "En el ordenamiento jurídico español no existe, ni en la Constitución, ni en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, ni en norma alguna de rango legal o reglamentario, la figura de la 'primera dama' ni estatuto jurídico anejo a la condición de cónyuge del presidente del Gobierno. Dicha condición no comporta cargo público, ni función institucional, ni representación del Estado o del Gobierno, ni atribución competencial de especie alguna. Se trata, en suma, de una situación de puro hecho, desprovista de toda juridicidad, de la que no dimana derecho ni deber exigible".

Subsidiariamente, es decir, si el juez Peinado finalmente se posicionara a favor de la petición de Begoña Gómez; la acusación popular pide que se mantengan ciertas cautelas como que la esposa del presidente del Gobierno informe al Juzgado sobre dónde se alojará y que se fije "fecha improrrogable de regreso".

"Y a fin de conciliar el legítimo interés en la seguridad de la investigada con el derecho de esta parte a conocer y fiscalizar el cumplimiento de las condiciones impuestas, se interesa que la totalidad de los datos relativos a horarios, vuelos y alojamiento se documenten en pieza separada de carácter reservado, a la que no se dé publicidad mientras el desplazamiento se halle en curso, precisamente por motivos de seguridad; sin perjuicio de que, una vez producido el regreso y reintegrado el pasaporte, dicha pieza se incorpore al resto de la causa y quede a disposición de todas las partes, cesando entonces la reserva", sentencia el escrito.