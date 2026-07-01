La Asociación por la Tolerancia distingue a Enrique Krauze con su XXXII premio

El historiador, ingeniero y editor Enrique Krauze es el XXXII premio de la Tolerancia, un galardón establecido por la Asociación por la Tolerancia y cuya penúltima edición recayó en el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. La entidad reconoce "su permanente celo en desenmascarar en sus ensayos y libros de historia los excesos a los que tiende cualquier poder"

La entidad ha emitido un comunicado en el que detalla que "según es habitual, un jurado compuesto a la par por miembros de la Asociación y personalidades externas ha decidido reconocer con este galardón su constancia en la defensa del liberalismo heterodoxo, y confiar en que su profundo conocimiento de las fortalezas y las debilidades de la democracia nos pueda ayudar a salir del callejón sin salida político e institucional que se cierne sobre nuestro país".

En esa misma nota se destaca que "Krauze no ha cesado de advertirnos en su obra contra los totalitarismos y los populismos, principales enemigos de la democracia. Su profundo conocimiento de los vaivenes del poder sufridos en el curso de la historia de Méjico, cada uno de los cuales pretendía haber alcanzado la cúspide de la democracia y la reinterpretaba a su gusto, le llevó al punto de abogar en 1984 por una democracia 'sin adjetivos', como una forma de superar la manipulación a la que continuamente es sometido este sistema de gobierno, el menos malo y menos injusto que las sociedades tienen para la resolución de sus problemas".

La Asociación por la Tolerancia cree también que Krauze es un "perfecto modelo de tolerancia" y añade que el intelectual también ha alertado sobre la utilización bastarda del término tolerancia.

El jurado estuvo compuesto por Pablo de Lora, Juan Soto Ivars, Felipe Hernández Cava, Julio Valdeón, Ana Iríbar, Iñaki Ezkerra, María José Peña, Elvira Fuentes, Javier Sánchez, Gregorio Rello, Mª Antonia Domenech y Alfonso de Lucas Buñuel.



Lista de premiados

En las ediciones anteriores, la Asociación por la Tolerancia ha otorgado este premio a las siguientes personalidades y entidades: Iván Tubau, Fernando Savater, Francesc de Carreras, Gregorio Peces-Barba, Agustín Ibarrola (¡Basta Ya!), Félix de Azúa, Albert Boadella, Baltasar Garzón, Antonio Muñoz Molina, Arcadi Espada, Rosa Díez, Mario Vargas Llosa, Carlos Herrera, Antonio Mingote, Xavier Pericay, Regina Otaola, Félix Ovejero, Victoria Prego, Inger Enkvist, José Luis Bonet, Joseba Arregi, Ana Moreno, Maite Pagazaurtundúa, Teresa Freixes, el blog Dolça Catalunya, Iñaki Arteta, la joven asociación S’ha Acabat!, el Colectivo de Policías Nacionales y Guardias Civiles que defendieron el orden constitucional en Cataluña frente al "procés", Alejo Vidal Quadras y, en el año 2025, al Coronel Diego Pérez de los Cobos.