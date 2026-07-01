La Policía se presenta en EDA TV y Vito Quiles señala a la Moncloa tras la orden de detención

Vito Quiles ha confirmado la orden de detención dictada por un juez contra él y que ha llevado a la Policía, según fuentes jurídicas, a presentarse en su lugar del trabajo, el canal EDA TV.

Desde el despacho de Ospina Abogados, habían adelantado a LD su sorpresa por la orden de detención. Juan Gonzalo Ospina destacó que no es normal ni habitual que se dicte una orden de busca y captura cuando Quiles está personado en cinco juzgados con abogado y procurador. Quiles, según el despacho, acudirá este jueves a una comisaría para aclarar este asunto.

No ha trascendido el proceso por el que se ha dictado la orden de arresto. Vito Quiles tiene al menos una causa penal abierta por acudir a casa de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y proclamar que no asumía sus responsabilidades tras el apagón de abril de 2025. También interpuso medidas legales contra él la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, tras el sonado encontronazo con el periodista en una cafetería a las afueras de Madrid y la periodista Sara Santaolalla, que denunció una agresión. Ambas denuncias fueron archivadas.

El propio Quiles se ha referido en X a la orden de detención: "Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción. Ni un paso atrás", ha señalado.

Un juez ha ordenado detenerme tras una campaña de denuncias masivas del entorno de Sánchez tras mi encuentro con Begoña Gómez. El Gobierno utiliza la justicia para perseguir a sus rivales sin motivo, pero luego se victimizan cuando juzgan su corrupción. Ni un paso atrás. — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) July 1, 2026

También ha reaccionado a la presencia de los agentes en su lugar de trabajo y el hecho de que no lo hallaran allí: "He salido a por el pan, vuelvo en 15 minutos".

He salido a por el pan, vuelvo en 15 minutos. https://t.co/YA2qkGKrx6 — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) July 1, 2026

Vives como un forajido y acabarás como un forajido. https://t.co/gPQRVGyImA — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 1, 2026

Mientras, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha celebrado la medida en X utilizando estas palabras: "Vives como un forajido y acabarás como un forajido".