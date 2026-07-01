Nueve años de prisión para un excolaborador de Yolanda Díaz por abusar de una niña de 12 años durante meses

La Sección Sexta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de La Coruña ha condenado a José Javier Ron –conocido como Xabier Ron– por agredir sexualmente durante un período de cinco meses a una alumna suya cuando esta tenía 12 años de edad.

Xabier Ron y Yolanda Díaz compartieron durante años militancia y fueron los dos principales referentes de la coalición Alternativa Galega de Esquerda (AGE) en el Parlamento de Galicia tras las elecciones de 2012. Ron fue diputado autonómico bajo el liderazgo político de Díaz, con quien coincidió tanto en la dirección de Esquerda Unida como en la estrategia de confluencia de la izquierda gallega. En 2016 defendió públicamente su continuidad al frente de la organización, afirmando que "no hay ninguna discusión posible" sobre su liderazgo y atribuyendo las tensiones internas del momento a cuestiones coyunturales derivadas de la reorganización de Izquierda Unida tras las elecciones generales. Su apoyo a Díaz fue continuo durante su etapa como líder de su espectro político en Galicia.

Según ha podido saber Libertad Digital, el tribunal compuesto por los magistrados Ángel Pantin Reigada, José Gómez Rey y Marta Canales Gantes ha dictado sentencia condenatoria contra José Javier Ron, que compartió candidatura, grupo parlamentario e iniciativas con Yolanda Díaz. La sentencia entiende probado que el acusado, prevaleciéndose de su condición de profesor de un centro público, como profesor de francés en un IES de Bertamiráns (Ames), cometió un delito de agresión sexual a menor de 16 años en unos hechos que se remontan a 2022, cuando el condenado impartía clases a la menor, entonces de 12 años, generándose una relación de confianza que derivó en agresiones sexuales continuadas entre julio y noviembre de 2024.

El abogado de la Asociación Defensa Integral de Víctimas Especializada (ADIVE), que ha ejercitado la acción popular, Jorge Piedrafita, se ha mostrado "moderadamente satisfecho" con una resolución en la que se han reconocido y dado por probados "hechos muy graves" por los que se impone una pena de 9 años y 6 meses de prisión.

Esta pena corresponde al autor de un delito continuado de agresión sexual a menor, añadiéndole una prohibición de aproximación y comunicación con la víctima durante 19 años y 6 meses, inhabilitación para profesiones con contacto con menores durante 15 años, libertad vigilada de 10 años, y fija una responsabilidad civil de 82.000 euros a favor de la víctima y el abono de las costas procesales de las partes.

Piedrafita ha señalado la labor de las acusaciones populares en estos casos, que ayudan a continuar el proceso penal incluso si la víctima se retractase de su personación como acusación particular. Aun así, ha destacado que hubiese sido partidario de una pena mucho más elevada e incluso ha tachado la conducta del condenado como "execrable"; algo que ha causado "inmensos daños a una víctima menor de edad", a la que se le ha evitado tener que comparecer en el juicio oral con el objetivo de no "revictimizarla".

"Desde ADIVE se seguirá trabajando intensamente con sus modestos medios, para perseguir cualquiera de estas conductas buscando el máximo castigo para los agresores sexuales y erradicar estas conductas que jamás deberían producirse, especialmente por quienes han tenido responsabilidades públicas y en entornos educativos que deben ser de protección para las menores y sin ningún riesgo de agresión", ha resaltado.