Óscar López y Antonio Hernando conspiran contra Sánchez aprovechando el tsunami de corrupción del PSOE

El ministro para la Transformación Digital y líder del PSOE madrileño, Óscar López, y el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, conspiran para derrocar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechando el tsunami de corrupción que asola al Partido socialista.

El PSOE está acorralado por numerosos casos de corrupción que podrían acarrear la propia imputación de la formación política por presuntos delitos de organización criminal o financiación ilegal. Mientras tanto, Pedro Sánchez, en el cierre del Comité Federal del PSOE de este fin de semana, se dirigía a los dirigentes socialistas que solicitaban la convocatoria de elecciones generales apuntando que son una corriente minoritaria y que deben abandonar "toda esperanza".

Fuentes cercanas a la cúpula del PSOE consultadas por Libertad Digital afirman que: "Óscar López y Antonio Hernando maniobran internamente en el partido contra Pedro Sánchez. En realidad, no han dejado de conspirar contra el secretario general desde que lo traicionaron por primera vez en el año 2016. Hernando es siempre el ejecutor de estos movimientos mientras López lo apoya en la sombra y muestra su supuesto apoyo a Sánchez".

Recordamos que el 1 de octubre de 2016, el Comité Federal del PSOE destituyó a Pedro Sánchez como secretario general. Antonio Hernando trabajó para la gestora que se creó tras la destitución de su entonces amigo, mientras Óscar López se postuló a favor de la candidatura de Patxi López en las primarias. El propio López llegó a reunirse con el comisario José Manuel Villarejo para conseguir información sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez, con el objetivo de usarla contra el propio Sánchez.

"Pedro Sánchez, Óscar López y Antonio Hernando ascendieron en el PSOE aprovechando su cercanía al que fuera, vicesecretario general y secretario de Organización del partido y ministro de Fomento, José Blanco. Por eso, se les denominó los Pepiño's boys. Blanco sigue teniendo mucho poder en la sombra en el Partido Socialista y a través de Óscar López y de Antonio Hernando intentó cortar la cabeza de Santos Cerdán antes de que estallaran los escándalos de corrupción de la trama Koldo. Santos Cerdán no era manejado por Blanco, a diferencia de López y Hernando. Los Pepiño's boys siempre han puesto los huevos en varias cestas a la vez. Hernando fundó junto a Blanco la consultora Acento y, de hecho, su mujer Anabel Mateos trabajó en dicha consultora".

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Óscar López y Antonio Hernando preparan el relevo de Pedro Sánchez haciéndose con el control de la Federación Socialista Madrileña y parasitando la Comisión Ejecutiva Federal del partido. López es el actual secretario general del PSM, mientras Hernando se ha introducido en la Comisión Ejecutiva del PSOE de forma indirecta a través de su esposa Anabel Mateos, actual secretaria adjunta de Organización y de Transparencia y Acción Democrática".

"La decisión conocida en los últimos días de la concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid, Enma López, de anunciar su candidatura para disputar las primarias a la Alcaldía de la capital contra la actual líder del PSOE en la ciudad y exministra de Industria, la sanchista Reyes Maroto, no se puede desvincular de las maniobras internas de López y Hernando para erosionar a Sánchez", afirman.

Las "maniobras en la sombra" de María Jesús Montero

Las mismas fuentes consultadas por este diario destacan que "María Jesús Montero es otra de las dirigentes socialistas que ha aspirado a relevar a Pedro Sánchez, aunque sus movimientos han pasado desapercibidos. Montero es la n.º 2 del PSOE, ya que es la vicesecretaria general. Cuando Sánchez anunció en abril de 2024 unos días de reflexión para decidir sobre su futuro, Montero maniobró para posicionarse y relevar al presidente del Gobierno si finalmente este daba un paso atrás".

"María Jesús Montero también apoyó en secreto los movimientos de la que fuera vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que finalmente acabó dimitiendo en julio de 2022 y quedando apartada de la primera línea del PSOE tras enfrentarse a Santos Cerdán. Montero siempre ha conspirado en la trastienda del partido y ha manejado más poder que el propio Santos Cerdán", concluyen.

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