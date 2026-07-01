El juez que investiga las cloacas del Partido Socialista ha llamado a declarar en calidad de testigos para el próximo 15 de julio al Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe Díez, y a Beatriz López Pesquera, que en su condición de fiscal adscrita a la Secretaría Técnica participó en una de las dos reuniones que tuvieron lugar con el abogado investigado en la causa Jacobo Teijelo. Además, Pedraz no cierra la puerta a llamar a declarar al ex fiscal general del Estado condenado, Álvaro García Ortiz, como testigo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, se encuentra investigando la presunta cloaca destinada a obstaculizar procesos judiciales que afectan al PSOE o al entorno de Pedro Sánchez. Pedraz ya había fijado una batería de testificales para las primeras semanas de julio, entre las que se encuentran la presidenta del PSOE, Cristina Narbona o el comandante Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo.

El juez ha señalado en una providencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, que ha recibido el escrito remitido por la acusación popular unificada pidiendo estas testificales. "En cuanto a la petición de toma de declaración de Dª Ana Isabel García León, del Jefe de Seguridad de la Sede de La Fiscalía de la Calle Fortuny y de D. Álvaro García Ortiz, una vez se conozca el resultado de las anteriores testificales, se acordará si fueran precisas", precisa la providencia del magistrado.

En el marco de esta causa ya declaró el abogado Jacobo Teijelo y reconoció reuniones en la Fiscalía General del Estado junto a la fontanera socialista Leire Díez. La Fiscalía señaló en un escrito presentado ante el magistrado que Teijelo acudió en compañía de Leire Díez y que fue presentada como alguien de su despacho de abogados, extremo que, según fuentes jurídicas, el abogado imputado negó en sede judicial.