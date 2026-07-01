Un magistrado alerta de la "trampa" del Gobierno con la Ley de Nietos: "Solo podría pararlo Pumpido"

El magistrado Fernando Portillo ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para tratar las aplicaciones legales de la Ley de Nietos y sus consecuencias, y ha señalado la "trampa" del Ejecutivo socialista, que se basa principalmente en que esta maniobra electoral solo podría pararse en el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido, uno de los órganos tomados por Pedro Sánchez.

"Creo que las cartas ya están hechas desde hace tiempo. La Ley de Memoria Democrática es la que establece una disposición internacional, lo que llamamos Ley de Nietos, y es del año 2022. Y se emitieron solicitudes para esta nacionalización de extranjeros, que eran hijos o nietos de quienes habían huido del exilio, hasta el 22 de octubre del año 2025, es decir, que desde octubre del año pasado ya están presentadas todas las solicitudes que se puedan presentar", ha dicho Portillo.

"No se pueden presentar más. Lo que ocurre es que, dada efectivamente la escala a la que nos está llevando esta ley, estamos hablando efectivamente de millones de personas, y el contexto político actual, pues claro, hay gente que se preocupa por si efectivamente se están acelerando la fabricación de esos expedientes, la resolución de esos expedientes, si el Gobierno de alguna forma está dirigiendo esos expedientes tratando de beneficiar electoralmente a ciertos partidos o provincias. Pero yo creo que ya poco se va a hacer", ha lamentado el magistrado.

"La Junta Electoral Central, que sí que es verdad que se encarga precisamente de vigilar que se producen nuevos controles y transparencia en todo lo que es la normativa electoral, podría efectivamente reforzar los mecanismos de control derivados precisamente de esta ley, como por ejemplo la asignación de esas circunscripciones, que se realiza a todo el extranjero nacionalizado que no vive en España, que ya sabéis que se asigna ficticiamente en un municipio a efectos de poder votar. Ese control a lo mejor puede hacerlo la Junta Electoral Central, pero poco más allá", ha añadido Portillo.

"Esto hay que decir que no está en la Ley de Memoria Democrática, eso está en la Ley Orgánica de Régimen Electoral. Es decir, es anterior, porque la posibilidad de que los españoles no residentes puedan votar es anterior a esta ley, por lo cual ya existía y ya está eso aplicándose", ha señalado el magistrado.

"Ingeniería electoral"

"El problema es que, en teoría, no solo basta alegar un arraigo respecto de alguna ciudad o algún municipio determinado porque era el de tus abuelos, o porque hayan pasado veranos, o por lo que sea, sino que en teoría tendrías que justificarlo también. Pero claro, aquí está un poco el quid en el control que ponga precisamente la Administración, en este caso, por tanto, el Gobierno, en llevar a cabo el control de lo que se está diciendo, si está justificado o no. Y además, si no se asigna a ninguno, pues a Madrid. Efectivamente, está generando la sospecha de que se pueda, de alguna manera, controlar la ingeniería electoral".

Sobre la posibilidad de paralizar y recurrir estas maniobras electorales del PSOE, Portillo ha dicho que "los jueces podemos controlar que efectivamente lo que hace la Administración se ajusta no a las instrucciones, que no nos vinculan porque no es ley, sino que se ajusta efectivamente a la ley. Pero para eso tiene que haber alguien que recurra una decisión concreta de la administración y que entonces pueda revisarla".

"Si no, evidentemente, y eso ocurre muchas veces, que las instrucciones son favorables al interesado o al administrado y, claro, aunque fallen en contra de la ley, nadie las recurre porque están todos conformes con que se haga así. Con lo cual los jueces no podemos controlar aquello que no nos cae en la mesa del juzgado".

En este sentido, el magistrado ha apuntado a que "nadie va a recurrir lo que le favorece. Yo entiendo que si alguien que ha solicitado esta nacionalidad se le deniega, esa denegación la recurre ante los juzgados, efectivamente, realizarían en ese caso concreto un control, pero que no pasaría de ese caso concreto. Entonces, en ese caso concreto, a lo mejor, efectivamente, el juez puede decir que hay una instrucción, pero esa instrucción contradice la ley, con lo cual debo aplicar la ley, y en este caso concreto se resuelve de esta manera. Pero no tendría efectos generales".

"La única forma de dejar sin efectos generales una ley es a través de un recurso de inconstitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional", ha concluido el magistrado dejando caer que el órgano de Cándido Conde-Pumpido no tomaría cartas en el asunto en esta maniobra electoral del Ejecutivo socialista.