Un "¡Viva la UCO!" sorprende a Marlaska, la directora de la Guardia Civil y al cuestionado DAO en un acto con el Rey

La Guardia Civil está pasando por un momento interno complicado. Las supuestas presiones de la directora general del cuerpo, Mercedes González, para que la UCO se pusiera de perfil en las investigaciones que afectaban al Gobierno, que fueron desveladas por la propia unidad en un informe presentado en la Audiencia Nacional en el marco de la investigación de las cloacas del PSOE, ha creado un ambiente enrarecido.

Aún más cuando los citados informes judiciales de la UCO cuestionan también el papel que ha venido desempeñando el Director Adjunto Operativo (DAO), el general de más alta graduación y empleo, que sólo tiene por encima a la directora general, cuyo nombramiento es político. Un puesto que ocupa el teniente general Manuel Llamas Fernández. Y sobre el que hay dudas sobre si presionó a sus subordinados, en vez de defenderlos.

En este contexto, la entrega de despachos a la nueva promoción de suboficiales de la Guardia Civil celebrada en El Escorial (Madrid) se ha convertido en un escenario inesperado de tensión. Tras las tradicionales consignas de "Viva España", "Viva el Rey" y "Viva la Guardia Civil", un grupo de asistentes ha lanzado al unísono un "¡Viva la UCO!", algo que ha sorprendido a las autoridades presentes.

El gesto se ha producido en un acto solemne presidido por el rey Felipe VI, en el que 248 nuevos sargentos ha recibido sus despachos tras completar su formación. La escena ha roto parcialmente el guion habitual de este tipo de ceremonias, donde predominan los mensajes institucionales y de unidad dentro del cuerpo. Además del Monarca, estaban también el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la directora del Instituto Armado y el DAO.

Este hecho se produce además sólo unas horas después de la comparecencia en la comisión de investigación sobre la trama Koldo-Ábalos en el Senado de Marlaska, que noqueado fue incapaz de explicar el baile de fechas y de mentiras que envuelven al propia ministro y a la directora del Instituto Armado en torno a lo dicho durante los dos últimos años respecto a la fontanera del PSOE Leire Díez y su cloaca.