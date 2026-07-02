Caída de los sistemas informáticos de la Guardia Civil en toda España

En un día aciago para la Benemérita por la imputación de su directora, Mercedes González, los sistemas informáticos de la Guardia Civil han sufrido una caída a nivel general en toda España como consecuencia de un corte de fluido eléctrico, según han confirmado a EFE fuentes del Instituto Armado.
La caída, que se ha producido alrededor de las 12:00 horas de hoy, ha afectado tanto a los teléfonos como a los ordenadores del Cuerpo, si bien se ha ido restableciendo el servicio progresivamente.
Por el momento, pasadas las 19:30 horas, continúa caído el sistema de comunicación interna de mensajería instantánea que utiliza el Cuerpo.
Las fuentes consultadas por EFE precisan que, a pesar de esta caída del fluido eléctrico, la Guardia Civil ha operado con normalidad durante toda la jornada.