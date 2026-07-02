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España

Caída de los sistemas informáticos de la Guardia Civil en toda España

El Cuerpo ha sufrido una caída en sus sistemas en toda España por un corte eléctrico que aún no ha sido resuelto.

LD/Agencias
El Cuerpo ha sufrido una caída en sus sistemas en toda España por un corte eléctrico que aún no ha sido resuelto.
Agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. | Europa Press

En un día aciago para la Benemérita por la imputación de su directora, Mercedes González, los sistemas informáticos de la Guardia Civil han sufrido una caída a nivel general en toda España como consecuencia de un corte de fluido eléctrico, según han confirmado a EFE fuentes del Instituto Armado.

La caída, que se ha producido alrededor de las 12:00 horas de hoy, ha afectado tanto a los teléfonos como a los ordenadores del Cuerpo, si bien se ha ido restableciendo el servicio progresivamente.

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Por el momento, pasadas las 19:30 horas, continúa caído el sistema de comunicación interna de mensajería instantánea que utiliza el Cuerpo.

Las fuentes consultadas por EFE precisan que, a pesar de esta caída del fluido eléctrico, la Guardia Civil ha operado con normalidad durante toda la jornada.

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