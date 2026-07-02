Carlos Cuesta analiza la corrupción del día: "Sánchez está intentando salvar su pandero de una imputación"

La imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, así como del director adjunto operativo (DAO) del mismo Cuerpo, Manuel Llamas, ha centrado este jueves el editorial de Carlos Cuesta en La Noche de Cuesta, de esRadio.

Así, una jornada más, Cuesta ha arrancado su análisis asegurando que la actualidad vuelve a estar marcada por "las imputaciones del día"; "los informes de la UCO del día"; "los informes de la UDEF del día" y "la corrupción del día". Toda una situación que el periodista ha terminado enmarcando dentro de "la España de Pedro Sánchez".

Sobre González, Cuesta ha lamentado que "prefería que salieran adelante las acciones de la cloaca que defender a sus propios agentes". Señalando también la imputación del DAO de la Guardia Civil, ha advertido que "tenemos imputada a toda la cúpula de la Guardia Civil por estar favoreciendo a la cloaca, en vez de por defender a los agentes de la Guardia Civil a los cuales atacaba la cloaca".

"Aquí las imputaciones van de dos en dos, de cuatro en cuatro, de seis en seis, vamos, como las orgías de José Luis Ábalos". Y no se piensen ustedes que quedaba ahí la acción de la cloaca. La acción de la cloaca iba contra agentes de la UCO, contra otros agentes de la Guardia Civil implicados, iba contra fiscales anticorrupción, iba contra jueces. Eso sí, todos relacionados con la investigación a la corrupción del PSOE", ha continuado Cuesta.

El periodista ha atribuido la responsabilidad política, en primer lugar, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. De Marlaska, Cuesta ha señalado que "no está intentando salvar su pandero de una imputación", aunque "en breve es posible que lo tenga que hacer".

"El que sí está intentando salvar su pandero de una imputación es Pedro Sánchez. Más conocido en la cloaca como P. S.; más conocido en la trama de las mascarillas como el 'number one'; más conocido en las agendas de Zapatero como Pedro Sánchez o Moncloa. Esta persona sí está intentando salvarse de los casos de corrupción que empiezan a rodearle por todas partes. Y esta persona, casualmente, es la que ha salido identificada en la cloaca como la persona que daba las órdenes desde la posición más alta. El que decidía, en última instancia, qué tenía que hacer la cloaca y contra quién tenía que ir", ha afirmado.

Tras escuchar en antena las declaraciones de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que hoy mismo ha afirmado que "se está imputando a la directora de la Guardia Civil, supuestamente, por hacer unos cafés, que es muy diferente de reunirse y hacer una trama", Cuesta ha ironizado: "Si es cierto lo que dice el Partido Socialista, habrá en breve una oleada de furgones policiales pasando por todas las cafeterías para llevarse a todos los camareros".

"No se pueden decir más mamarrachadas, y lo digo literalmente. O sea, ¿no pueden coger una persona que diga una tontería mayor ya?", se ha preguntado Cuesta al final de su editorial.