Un magistrado denuncia el "fraude legal" de la hermana de Óscar Puente con la Ley de Nietos

El magistrado Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para explicar las polémicas de la ley de nietos y explicar las maniobras de Sofía Puente, la hermana de Óscar Puente, el ministro de Transportes.

Ante este nuevo escándalo del Gobierno de Pedro Sánchez, el magistrado ha señalado que "algunas instrucciones como las de Sofía Puente, son órdenes que dan los superiores dentro de la Administración o los inferiores sobre cuestiones puramente procedimentales, de cómo deberían presentarse las solicitudes, qué plazos deben internamente cumplir, modelos que deben exportar para que los ciudadanos tengan claro cómo hacer las solicitudes, cuestiones que no suponen lo que parece claramente que supone esta instrucción, que es ampliar el ámbito a las personas a las que va dirigida sin, como dice, pasar por el debate parlamentario correspondiente".

"De hecho, cuando esta ley se aprobó, precisamente se restringió en el debate parlamentario porque pretendía ser más amplia. Y lo que no se consiguió, parece, por vía parlamentaria, pues se consigue efectivamente por vía de instrucción. La instrucción no puede exceder, desbordar el marco legal. Deben ser, como digo, cuestiones puramente internas de superiores jerárquicos a inferiores sobre cómo deben actuar procedimentalmente. Pero aquí lo que se está diciendo es cambiando lo que dice la ley", ha explicado el magistrado.

"Y donde dice la ley es exiliados que deben efectivamente justificar documentalmente su condición de exiliado por sus motivos políticos, ideológicos, pues se borra de un plumazo y ahora ya no hay que justificar nada. Simplemente por haberse ido de España en ese período tan amplio, pues bueno, ya entras dentro", ha señalado Portillo.

"Eso, aparentemente al menos, sí que supone desbordar, como decía, lo que es el marco legal y, por tanto, por desgracia, se ve con relativa frecuencia. Yo trabajo con el tema de transparencia y acceso administrativo y este tipo de instrucciones donde va más allá la ley, bueno, pues en ocasiones efectivamente se ve. Pero claro, aquí estamos hablando de una dimensión cualitativa muy importante porque estamos hablando de millones de personas, más de un millón de personas", ha explicado el magistrado.

Complicado frenar esta ley

"Lo de tumbar esta norma judicialmente puede ser relativamente complicado. Entre otras cosas porque, si concluimos —y yo creo que es fácil concluir— que esta instrucción va más allá de lo que marca la ley, se podría haber recurrido directamente. No me consta que se haya recurrido directamente", ha apuntado.

"Me consta porque he estado investigando un poco, pero claro, no quiero tampoco darle carta de verdad. Parece que existe efectivamente una asociación que en su día recurrió esa instrucción, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, y que ese procedimiento estaría todavía en vigor. Pero claro, estamos hablando de un procedimiento que lleva casi tres años en marcha y de verdad no me atrevo a sostener exactamente esto porque, como digo, he encontrado poca referencia. Lo que está claro es que eso fue en el año 2022 y que el plazo para recurrirla era de dos meses".

"Lo que habría ahora es la posibilidad de recurrir los actos concretos en los que esa instrucción se aplicase. Pero no para anular la instrucción, sino para anular el acto concreto que fuese aplicación de la misma. Con lo cual se reducen las posibilidades de intentar contrarrestar ese fraude legal que se ha producido o que presumiblemente se ha podido producir con esta instrucción", ha dicho el magistrado.

"Hay actos que efectivamente sí podrían recurrirse, por ejemplo, los actos de inscripción en los censos electorales municipales como consecuencia precisamente de esta ley y de la aplicación de la instrucción. Podrían ser actos que pudieran recurrirse si se entendiese que esa inscripción de esas personas en esas circunstancias obedece no a la ley, sino a la instrucción", ha puesto como ejemplo.

"Pero, bueno, todo un poco es hipotético. De momento, lo que hemos descubierto estos días es la existencia de la instrucción, que lleva en vigor desde el año 2022. Y, bueno, en el contexto político actual, pues claro, recobra una importancia, bueno, sublime", ha concluido el magistrado Fernando Portillo.