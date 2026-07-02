El PPN señala a Chivite por tapar reuniones con empresas chinas vinculadas a Zapatero

El PPN ha elevado la presión sobre el Gobierno de Navarra por las reuniones mantenidas con empresas chinas vinculadas a José Luis Rodríguez Zapatero. Los populares navarros acusan al Ejecutivo de María Chivite de estar ocultando información sobre esos encuentros y señalan al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como impulsor de algunas de esas citas.

Durante una rueda de prensa para hacer balance del curso político, el secretario general del PPN, Sergio Sayas, ha asegurado que la situación de la presidenta navarra es cada vez más comprometida tras las informaciones conocidas sobre reuniones con empresas chinas que, según la policía, están relacionadas con pagos a Rodríguez Zapatero. Según ha recogido Europa Press, Sayas ha advertido de que el PP seguirá investigando este asunto.

"Si Zapatero y Cerdán hicieron negocios en Navarra lo vamos a saber, porque en el PP no vamos a parar", ha afirmado Sayas, que ha denunciado la "escasa" información facilitada hasta ahora por el Ejecutivo foral. A su juicio, esta actitud demuestra que "la sombra de Cerdán en el Gobierno es mucho más larga de lo que Chivite nos ha querido hacer ver".

Versiones contradictorias

El dirigente popular ha censurado además las respuestas dadas por el Gobierno navarro a las solicitudes de información registradas por su grupo parlamentario. Según ha explicado, las contestaciones contienen versiones "incoherentes", "contradictorias" y, en algunos casos, ni siquiera responden a lo planteado. Por ello, el PPN recurrió a la Mesa del Parlamento de Navarra, que el pasado 29 de junio dio la razón a los populares y requirió al Ejecutivo para entregar la documentación en un plazo de tres días.

Uno de los puntos que más sospechas despierta en el PPN es una reunión celebrada en mayo de 2025 con una de esas empresas chinas. Sayas ha asegurado que, según la documentación remitida por el Gobierno, ese encuentro se produjo a instancias de Cerdán. Sin embargo, ha señalado que esa versión choca con la ofrecida por la propia empresa en un medio de comunicación, donde se afirmaba que fue el Gobierno de Navarra quien solicitó la reunión.

"¿Por qué es necesario que se den versiones contradictorias cuando no hay nada que ocultar? Porque se quiere ocultar la verdad", ha afirmado Sayas. Además, ha subrayado que ese encuentro se produjo en mayo de 2025, cuando ya había información que hacía sospechar de Santos Cerdán.

El PPN había solicitado información detallada sobre las reuniones mantenidas por Chivite o por miembros de su Gobierno con estas compañías, incluyendo fechas, lugares, participantes, objeto de las reuniones, acuerdos alcanzados y sus actas. Sin embargo, según Sayas, el Ejecutivo se ha limitado a informar de reuniones de la presidenta, dejando fuera al resto de representantes del Gobierno.

Tampoco ha convencido al PPN la respuesta relativa a los correos electrónicos o mensajes intercambiados para organizar estos encuentros, ya que el Ejecutivo sostiene que "no constan correos electrónicos". Sobre documentación derivada de esas reuniones, la respuesta ha sido que "la presidenta no ha firmado nada". Y respecto a una posible participación de Zapatero o representantes de su entorno, el Gobierno ha contestado que "no consta".

Para Sayas, esta fórmula deja margen para evitar comprometerse. "Decir no consta es una manera de no comprometerse si al final descubrimos que ha habido esta intermediación", ha advertido. También ha prometido llegar "hasta el final" para esclarecer cualquier posible irregularidad: "El PP va a ser implacable con los chanchullos que se hayan hecho en Navarra en los que haya participado Cerdán, Zapatero y que vincule a Chivite".

Ofensiva contra Chivite

Por su parte, el presidente del PPN, Javier García, ha cargado contra el PSOE, al que acusa de intentar construir un relato para convencer a los ciudadanos de que todo ha sido una conspiración política. "Todos se someterán al juicio de los ciudadanos", ha afirmado, antes de reclamar unas elecciones que, a su juicio, deberían convocarse de manera inmediata.

García ha asegurado que los socialistas continúan instalados en la estrategia del "no sabían nada, no conocen a nadie y no saben de lo que hablan", mientras "la justicia y la UCO siguen haciendo su trabajo". "El PSOE sigue diciendo que no ha pasado nada pero la realidad les atropella cada día y cada vez es más difícil sostener que todo son casualidades", ha señalado.

En ese contexto, ha interpelado directamente a Chivite, preguntándole si cree realmente que los navarros piensan que ella no sabía nada. También le ha pedido que asuma responsabilidades políticas. "Nunca es tarde para reconocer errores y dar un paso atrás", ha afirmado.

El presidente del PPN también ha arremetido contra la comisión de investigación abierta en el Parlamento de Navarra, que ha calificado como un "paripé". A su juicio, tienen mayoría para aprobar conclusiones, pero no para convencer a la sociedad de que no ha ocurrido nada.

Además, ha puesto el foco en la comparecencia de Ramón Alzórriz en el Senado, asegurando que ofreció "versiones diferentes" sobre su dimisión, algo que, según ha dicho, da que pensar que no ha contado toda la verdad.

Críticas al Ejecutivo foral

Más allá de esta polémica, García ha criticado que el Ejecutivo foral esté centrado en defenderse mientras, a su juicio, persisten los problemas de Navarra. Entre ellos ha citado una sanidad "cada día en una situación más complicada", los "ataques directos" a la educación concertada, el "fracaso continuo" en vivienda y una comunidad que "cada día es menos segura".

Preguntado por una posible candidatura del PPN para las próximas elecciones autonómicas, García ha evitado despejar incógnitas y ha asegurado que esa decisión se tomará más adelante.