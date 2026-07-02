El Senado de Bolivia ha aprobado la creación de una comisión especial para investigar las presuntas gestiones de influencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el país andino, en un caso que también apunta a otros actores nacionales y extranjeros.

Según informa Europa Press, la comisión tratará de esclarecer la supuesta mediación del exdirigente socialista en favor del conglomerado peruano Grupo Gloria. De acuerdo con un informe policial español, Zapatero habría recibido 200.000 euros entre 2024 y 2025 como presunta contraprestación económica por intervenir ante la Administración boliviana en relación con causas judiciales abiertas en el país.

La Cámara Alta boliviana ha explicado en un comunicado que esta comisión estará integrada por seis senadores con representación de las distintas fuerzas políticas. Cada bancada deberá acreditar a sus representantes para la conformación definitiva de este órgano, que dispondrá de un plazo de hasta tres meses para desarrollar la investigación y presentar un informe final ante el pleno.

La iniciativa partió de Alianza Libre, principal partido de la oposición en Bolivia, que pidió la apertura de una investigación parlamentaria y reclamó acceder, a través de la Cancillería, a toda la documentación relacionada con las pesquisas desarrolladas en España.

La senadora Tomasa Yarhui defendió la necesidad de avanzar en las investigaciones para depurar posibles responsabilidades. "Para nosotros es de vital importancia este tema para que se pueda investigar y sancionar. Estamos estableciendo que primero se deben investigar los hechos antes de consolidar la justificación de los delitos", afirmó en declaraciones recogidas por el diario boliviano El Deber.

Arce niega cualquier implicación

Por su parte, el expresidente boliviano Luis Arce ha negado cualquier vinculación con estas supuestas gestiones. Según Europa Press, Arce ha asegurado que no trató con Zapatero "ningún litigio judicial" relacionado con la empresa peruana Grupo Gloria.

Arce, en prisión preventiva desde diciembre por un caso de presunto desvío de fondos durante su etapa como ministro de Economía, también negó estar implicado en "ningún tráfico de influencias que haya favorecido" a Sociedad Boliviana de Cementos (SOBOCE) o a cualquier otra empresa privada.

Asimismo, sostuvo que su relación con Zapatero se limitó al ámbito institucional y político. Según explicó, sus últimas conversaciones con el expresidente español se produjeron en el marco de los esfuerzos impulsados por miembros del Grupo de Puebla para mediar en la crisis interna del Movimiento al Socialismo (MAS) durante las elecciones de 2025.

El informe de la UDEF

La investigación ha cobrado relevancia tras conocerse el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que señala un presunto pago de 200.000 euros al exlíder socialista.

Los investigadores sostienen que ese pago se habría justificado mediante un supuesto contrato simulado con la sociedad Focus Social Research, bajo la cobertura de servicios de asesoría. La UDEF apunta además a que Zapatero habría realizado gestiones para facilitar reuniones entre directivos del Grupo Gloria y autoridades bolivianas.

El procedimiento judicial señalado afecta a SOBOCE, filial boliviana del conglomerado peruano, en un litigio por competencia desleal derivado de una demanda presentada por Fábrica Nacional de Cementos (FANCESA). Grupo Gloria, con sede en Lima, cuenta con inversiones en distintos países de Sudamérica en sectores como alimentación, cemento, agroindustria, papel y transporte.